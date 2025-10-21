Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões

Números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 21h38
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45

  • 70 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.435,71 cada
  • 5.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 901,57 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 2 horas

Proprietários de veículos têm até 31 de outubro para garantir desconto no IPVA 2026 pela modalidade Bom Cidadão

Ainda dá tempo dos motoristas gaúchos garantirem desconto extra no IPVA 2026. Os proprietários de veículos registrados no Rio Grande do Sul têm até...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 4 horas

Cônsul da Malásia faz primeira visita a Santa Catarina para cooperação em comércio, tecnologia e educação

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCCônsul Comercial para o Brasil, Guianas e Suriname, Amirul Azman Ahmad, destaca o potencial catarinense em energ...
Geral Há 6 horas

PF faz operação contra importação clandestina de remédio emagrecedor

Caso envolve servidor da Anvisa que desviou fármacos apreendidos
Geral Há 9 horas

PC-SP cumpre mandados em postos ligados a organizações criminosas

Rede criminosa adulterava combustíveis e lavava dinheiro

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar

Falha gerou lentidão e paralisação dos trens, além de engarrafamentos

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
1.48 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Fazenda Há 2 horas

Proprietários de veículos têm até 31 de outubro para garantir desconto no IPVA 2026 pela modalidade Bom Cidadão
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Justiça Há 2 horas

STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Justiça Há 2 horas

Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Câmara Há 2 horas

Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,03%
Euro
R$ 6,25 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,087,55 -1,82%
Ibovespa
144,085,16 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias