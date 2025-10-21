Terça, 21 de Outubro de 2025
Cônsul da Malásia faz primeira visita a Santa Catarina para cooperação em comércio, tecnologia e educação

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCCônsul Comercial para o Brasil, Guianas e Suriname, Amirul Azman Ahmad, destaca o potencial catarinense em energ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
21/10/2025 às 19h24
Cônsul da Malásia faz primeira visita a Santa Catarina para cooperação em comércio, tecnologia e educação
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Cônsul Comercial para o Brasil, Guianas e Suriname, Amirul Azman Ahmad, destaca o potencial catarinense em energia limpa, indústria Halal e formação técnica durante encontro com o Governo do Estado

O Governo de Santa Catarina recebeu, nesta terça-feira (21), a visita oficial do cônsul de Comércio da Malásia no Brasil, Amirul Azman Ahmad, acompanhado de sua equipe diplomática. A comitiva foi recebida pelo secretário adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Emerson Pereira, na sede da Secretaria de Articulação Internacional (SAI), em Florianópolis. Participaram também Renato Lacerda, presidente da InvestSC, e a secretária adjunta de Educação de Santa Catarina, Kênia Scarduelli, com equipe técnica.

A missão marca a primeira visita formal da Malásia ao Estado desde a instalação da embaixada no Brasil, em 1995. O encontro reforça o movimento do governador Jorginho Mello em consolidar uma política internacional ativa, voltada à diversificação de mercados e à aproximação com nações do Sudeste Asiático, região com mais de 680 milhões de consumidores e crescente relevância econômica global.

Parcerias estratégicas e oportunidades bilaterais

De acordo com o secretário adjunto da SAI, Emerson Pereira, a vinda do cônsul reafirma a capacidade catarinense de atrair investimentos e de construir pontes com economias emergentes que valorizam inovação e sustentabilidade.

“O governador Jorginho Mello tem nos orientado a abrir Santa Catarina para o mundo, com uma atuação que gere resultados concretos em comércio, tecnologia e educação. A Malásia é um parceiro estratégico, com liderança na ASEAN e forte tradição industrial. Vemos amplas possibilidades de cooperação em áreas como semicondutores, automação, energia limpa e na indústria de proteínas, destacou Emerson.

Durante a reunião, o cônsul Amirul Azman Ahmad ressaltou que o momento é oportuno para aproximar a Malásia e o Brasil, destacando Santa Catarina como polo industrial e tecnológico.

“A ASEAN será a quarta maior economia do mundo até 2030, e a Malásia, como presidente do bloco neste ano, busca expandir suas relações com o Brasil — especialmente com estados dinâmicos como Santa Catarina. Temos interesse em joint ventures e intercâmbios tecnológicos, conectando nossa força em semicondutores à expertise catarinense em inovação”, afirmou.

O cônsul também enfatizou o interesse em parcerias no setor Halal, observando que “Santa Catarina já tem destaque global na exportação de proteína e pode se tornar um parceiro-chave no desenvolvimento de produtos certificados para o mercado muçulmano”.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Educação técnica e intercâmbio internacional

Para a secretária adjunta de Educação, Kênia Scarduelli, a aproximação abre novas perspectivas de cooperação acadêmica e formação profissional.

“É uma honra receber a Malásia e dialogar sobre intercâmbios e projetos conjuntos. Santa Catarina tem investido fortemente na educação técnica e profissional, e essa parceria pode ampliar oportunidades de capacitação e trazer novas práticas de ensino, especialmente nas áreas tecnológicas”, afirmou.

Agenda e continuidade da missão

A programação do cônsul em Santa Catarina segue até quinta-feira (23), com reuniões empresariais e visitas a empresas catarinenses de referência, como WEG, em Jaraguá do Sul, e Eletrobras CGT Eletrosul, em Florianópolis. A comitiva também realiza encontros com a FIESC, FACISC, FECOMÉRCIO e ACIF, para apresentar oportunidades de comércio e investimentos bilaterais.

Com esta visita, Santa Catarina fortalece seu papel como porta de entrada do Brasil para a Ásia, alinhando sua política externa aos objetivos de internacionalização, inovação e geração de negócios liderados pelo Governo do Estado.

