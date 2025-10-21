Terça, 21 de Outubro de 2025
Ministro Luiz Fux pede para deixar Primeira Turma do Supremo

Colegiado é responsável por julgar ações penais da trama golpista

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 18h34

O ministro Luiz Fux , do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta terça-feira (21) autorização para ser transferido para a Segunda Turma da Corte .

Atual integrante da Primeira Turma, colegiado responsável pelo julgamento das ações penais da trama golpista, Fux enviou ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, um ofício demonstrando o interesse de realizar a mudança.

A vaga na Segunda Turma foi aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso . Se estivesse permanecido na Corte, Barroso deveria ocupar uma vaga nesse colegiado.

Com a solicitação de Fux, a Primeira Turma poderá ficar somente com quatro integrantes. A quinta vaga seria ocupada somente após a nomeação de um novo ministro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Barroso.

A Segunda Turma é composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 47 segundos

STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe

Maioria dos ministros concordou com denúncia e condenou os acusados

 © Gustavo Moreno/STF
Justiça Há 16 minutos

Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Sessão da Primeira Turma continua para a definição das penas
Justiça Há 1 hora

Maioria do STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Com voto de Cármen Lúcia, placar está em 3 a 1 pela condenação
Justiça Há 3 horas

Fux diz que segurança das urnas “nem sempre é apreciada”

Declaração foi feita durante julgamento dos réus do Núcleo 4 do golpe
Justiça Há 3 horas

Fux vota pela absolvição dos sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Julgamento ocorre presencialmente no plenário da 1ª Turma da Corte

