Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fim do regime aberto para líder de facção avança

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (21) projeto que endurece a privação de liberdade de líderes de organizações crimin...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
21/10/2025 às 16h24
Fim do regime aberto para líder de facção avança
No relatório, o senador Marcio Bittar critica a progressão de regime para os comandantes das facções - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (21) projeto que endurece a privação de liberdade de líderes de organizações criminosas armadas e de adolescentes infratores. Pelo texto, líderes de facções criminosas ou milícias cumprirão pena em presídio de segurança máxima, sem chance de se beneficiar com o regime aberto ou semiaberto. O projeto agora será analisado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Senadores do colegiado apoiaram o substitutivo (texto alternativo) do senador Marcio Bittar (PL-AC) ao PL 839/2024 . No relatório, Bittar critica a progressão de regime para os comandantes das facções, que pelo texto deve ser extinta para esses criminosos.

“Somente com essas medidas é que se conseguirá desconstituir o elo entre os líderes presos e os demais integrantes da organização criminosa que, a mando dos primeiros, cometem crimes bárbaros”, diz Bittar no documento.

A progressão de regime permite que o condenado em regime fechado saia da prisão para colônia agrícola ou unidade semelhante (regime semiaberto) ou até para passar a noite em casa ou nas chamadas "casas de albergado" (regime aberto). Hoje, a progressão para líderes de organizações criminosas só é possível após o cumprimento de 50% da pena. A autora do projeto, a ex-senadora Margareth Buzetti, reconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF) considera que a proibição de progressão de regime viola o princípio da individualização da pena.

O projeto teve sua análise ampliada desde 30 de setembro em razão de vista concedida pelo presidente do colegiado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Armas de fogo

A punição para integrantes de organizações criminosas que tenham armas de fogo será de oito a 20 anos de prisão e multa, pelo texto. A pena ainda deve ser somada a outros crimes que o infrator tenha cometido. Atualmente, o uso da arma aumenta em até 50% a pena dos crimes cometidos na organização criminosa.

Adolescentes

O texto ainda aumenta para dez anos o tempo em que um adolescente infrator pode ser privado de liberdade, nos casos de emprego de violência ou grave ameaça. O mesmo vale paraato infracional análogo a crime hediondo ou equiparado. Atualmente a punição máxima é de três anos.

Para os casos gerais, o projeto prevê que a internação dure até cinco anos. Atualmente, o limite é de três anos. A internação nos centros socioeducativos corresponde à prisão para adolescentes em conflito com a lei. O trecho é semelhante ao que prevê o PL 2.169/2019 e o PL 1.473/2025 .

Para Flávio Bolsonaro, o endurecimento no tratamento a jovens infratores é discutido com frequência, mas sem alterações práticas na lei.

— Considerando que o ordenamento jurídico já reconhece a capacidade eleitoral aos 16 anos, é coerente que se reexamine a impunidade penal na mesma faixa etária — defendeu.

Outra novidade proposta é o fim do prazo máximo de internação do menor de idade antes da sentença, que hoje é de 45 dias. Ela poderá durar enquanto existirem os motivos que a justificaram.

A proposta obriga a internação de forma provisória se o adolescente:

  • pratica ato infracional de forma reiterada;
  • portava arma de fogo quando apreendido;
  • houver mais de uma investigação em curso sobre a mesma infração; e
  • cometeu mais de uma infração nos últimos dois anos.

Quando o adolescente atingir a maioridade durante o cumprimento de medida socioeducativa, deverá ser transferido para unidade específica e separada dos demais adolescentes.

Idade avançada

Criminosos entre 70 e 75 anos deixarão de ser beneficiados com uma pena menor por causa da idade, se a proposta se tornar lei. A chamada "circunstância atenuante" será elevada para 75 anos.

Também será a partir de 75 anos a idade que diminui pela metade o prazo de prescrição dos crimes cometidos. O mecanismo torna o infrator impunível pelo delito que a Justiça não julgou a tempo. Atualmente, isso ocorre a partir dos 70 anos.

O projeto altera a Lei das Organizações Criminosas , a Lei de Execução Penal , o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado Federal Há 12 minutos

Aprovada isenção de tributos para incentivar doação de medicamentos

O Plenário aprovou nesta terça-feira (21) o projeto de lei que isenta de tributos federais a doação de medicamentos à União, aos estados, aos munic...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), o senador Izalci Lucas (PL-DF) destacou a aprovação, na Comissão Mista de Orçamento (CMO), da...

 O senador Flávio Arns leu o relatório do senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (21), em decisão terminativa, o substitutivo do projeto que reconhece o Festival de Cirandas ...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

Cleitinho critica forma de indicações ao STF e privilégios de quem deixa a Corte

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e a ...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 38 minutos

Paim repudia violência na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), o senador Paulo Paim (PT-RS) criticou a violência ocorrida durante sessão na Câmara de Veread...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
24° Sensação
3.31 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Branding fraco custa 23% da receita anual de empresas
Senado Federal Há 5 minutos

Aprovada isenção de tributos para incentivar doação de medicamentos
Senado Federal Há 5 minutos

Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Senado Federal Há 5 minutos

CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Câmara Há 5 minutos

Projeto cria medidas contra tarifas abusivas no comércio exterior

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,17%
Euro
R$ 6,24 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 632,736,51 -0,03%
Ibovespa
144,116,10 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias