Terça, 21 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Governo Leite investe na pavimentação da ERS-020 e ERS-427 para fortalecer economia e turismo na Serra

O governo Eduardo Leite, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), destino...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/10/2025 às 11h43
Na ERS-427, que liga Cambará do Sul ao Parque Nacional Aparados da Serra, o investimento é de R$ 36 milhões -Foto: Divulgação/Selt

O governo Eduardo Leite, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), destinou mais de R$ 157 milhões para as obras de pavimentação nas rodovias ERS-020 e ERS-427, visando impulsionar a economia e o turismo na região dos Campos de Cima da Serra.

A ERS-020, que conecta Cambará do Sul a São José dos Ausentes, recebe um investimento de R$ 139,7 milhões para a pavimentação de 27 quilômetros. No momento, a obra conta com 20 quilômetros com pavimentação e drenagem concluídas. Em outros trechos, há 19 quilômetros de sub-base asfáltica finalizada, 11 quilômetros de base concluída e mais quatro quilômetros já asfaltados.

Rodovia ERS-020, antes do início das obras de pavimentação -Foto: Divulgação/Selt
Na ERS-427, que liga Cambará do Sul ao Parque Nacional Aparados da Serra (Cânion Itaimbezinho), o aporte é de R$ 36 milhões para pavimentar 17 quilômetros. Os trabalhos resultaram em cinco quilômetros de terraplenagem e drenagem concluídos, mais de três quilômetros de base e sub-base executados e 1,6 quilômetro asfaltado – sendo que um quilômetro deste trecho já conta com sinalização.

O titular da Selt, Juvir Costella, ressaltou a importância estratégica dessas obras viárias. “A ERS-020 e a ERS-427 são vitais para o desenvolvimento dos Campos de Cima da Serra. A conclusão dessas pavimentações significa mais do que apenas asfalto: representa o fortalecimento do turismo, a melhoria do escoamento da produção e a integração das comunidades, facilitando o acesso e gerando novas oportunidades para a região”, afirmou.

A ERS-020 recebe um investimento de R$ 139,7 milhões e já conta com 20 quilômetros com pavimentação e drenagem concluídas -Foto: Divulgação/Selt
O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destacou a complexidade e o planejamento envolvidos nos projetos. “Estas obras possuem desafios técnicos significativos, especialmente em uma região com as características geográficas dos Campos de Cima da Serra. Estamos empregando técnicas de engenharia para garantir durabilidade e segurança, além de gerenciar a execução de forma a minimizar impactos e avançar conforme o cronograma. A finalização desses trechos trará benefícios diretos aos usuários e à infraestrutura rodoviária gaúcha”, pontuou.

Turismo local projeta crescimento

A pavimentação das rodovias gera expectativa positiva entre os moradores e os empresários locais, que vislumbram um novo cenário para a economia e o turismo.

O Rio Grande do Sul está diferente. Antes, o Estado não investia como hoje em ligações regionais. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para essas obras esperadas há décadas pelas comunidades.

Álvaro Rodrigues Júnior, que possui um sítio em Cambará do Sul, às margens da ERS-427, produz geleias e sorvetes de frutas como mirtilo, amora, framboesa e maçã. Com uma loja no centro da cidade, ele aposta no crescimento do número de visitantes. "Com a rodovia pavimentada, o acesso à nossa propriedade será muito mais fácil. Esperamos um aumento significativo no número de turistas, o que nos permitirá diminuir custos, contratar mais pessoas e investir ainda mais no nosso negócio", projeta.

Rodovia ERS-427 antes dos trabalhos de terraplenagem, drenagem e asfaltamento; parte do trecho já possui sinalização. -Foto: Divulgação/Selt
Roberto Trindade, que há mais de trinta anos administra uma pousada em Cambará do Sul, investiu R$ 600 mil recentemente no empreendimento, confiantena conclusão da obra viária. Ele observa um movimento crescente de visitantes na região. "A pavimentação é o que faltava para consolidar Cambará do Sul como um grande destino turístico. Com melhores condições de acesso, o fluxo de visitantes vai aumentar, favorecendo a economia local e impulsionando os empreendimentos da cidade", afirma.

O governo do Estado está publicando a série “Ligando o Rio Grande”, em reportagens quinzenais abordando os investimentos em pavimentação das ligações regionais, obras estruturantes que estão recebendo mais de R$ 900 milhões em investimentos.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

