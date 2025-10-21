Terça, 21 de Outubro de 2025
Ministério Público denuncia homem por feminicídio em São Luiz Gonzaga

Crime ocorreu após desentendimento em contexto de violência familiar; vítima tinha 46 anos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MPRS
21/10/2025 às 10h33
(Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do promotor de Justiça Henrique Maciel Knipp, denunciou nesta segunda-feira (20), Fábio Vargas Fabrício, 52 anos, autor da morte da companheira Sandra da Rosa Rambo, 46 anos, ocorrido no dia 4 de outubro, na residência do casal, em São Luiz Gonzaga. O crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo a denúncia, o crime foi motivado por razões de condição do sexo feminino, envolvendo menosprezo e discriminação à condição de mulher. O denunciado agiu movido por sentimento de posse e intolerância à autonomia da companheira, com quem mantinha relacionamento há mais de 15 anos e tinha uma filha adolescente. Para o promotor, a motivação fútil ficou evidenciada na incapacidade do agressor em aceitar a negativa da vítima em acompanhá-lo a uma festa, após já terem saído de outro evento festivo: “a reação desproporcional do denunciado revela um padrão de controle e dominação incompatível com a dignidade feminina”.

O crime

Após discussão iniciada na volta de um evento, o homem perseguiu e agrediu a companheira, culminando em um disparo de arma de fogo a curta distância, que causou sua morte. O crime foi cometido mediante traição, já que a vítima, em ambiente doméstico e íntimo, não tinha qualquer razão para crer que seria morta por seu companheiro. Também foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que não teve chance de reagir ou escapar.

Além do feminicídio, o homem foi denunciado por posse ilegal de arma de fogo. Na denúncia apresentada à Justiça, o promotor Henrique Knipp também solicitou o pagamento de indenização mínima de R$ 100 mil à família da vítima pelos danos causados.

 

 

 

