Brigada Militar flagra poluição do solo em Boa Vista das Missões

Brigada Militar, através do 3º Batalhão Ambiental (BABM), flagrou, nesta segunda-feira (20/10), poluição no solo, em uma propriedade no município de Boa Vista das Missões.

Através de denúncia, os policiais militares flagraram o descarte ilegal de efluentes domésticos em uma área de vegetação nativa, próxima a um recurso hídrico. A equipe do 3º BABM realizou o levantamento ambiental e constatou a poluição e degradação ambiental no local.

Diante do crime ambiental, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Policial que será encaminhado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Também foi emitida a notificação para que o responsável pela área cesse imediatamente a liberação de esgoto doméstico na área.