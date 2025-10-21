Terça, 21 de Outubro de 2025
Brigada Militar flagra poluição do solo em Boa Vista das Missões

Descarte ilegal de efluentes domésticos em área de vegetação nativa resulta em notificação e investigação.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comando Ambiental - Brigada Militar
21/10/2025 às 10h30
(Foto: 3°BABM / Frederico Westphalen

Brigada Militar, através do 3º Batalhão Ambiental (BABM), flagrou, nesta segunda-feira (20/10), poluição no solo, em uma propriedade no município de Boa Vista das Missões.

Através de denúncia, os policiais militares flagraram o descarte ilegal de efluentes domésticos em uma área de vegetação nativa, próxima a um recurso hídrico. A equipe do 3º BABM realizou o levantamento ambiental e constatou a poluição e degradação ambiental no local.

Diante do crime ambiental, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Policial que será encaminhado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Também foi emitida a notificação para que o responsável pela área cesse imediatamente a liberação de esgoto doméstico na área.

 

 

 

