Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa

O governo liberou R$ 2,5 milhões extras para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizar cinco novas pesquisas no setor. Para isso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória (MPV) 1.321/2025 com o crédito extraordinário nesta terça-feira (21).

Os estudos poderão ser realizados em qualquer região do país. O valor se soma aos R$ 307,8 milhões já autorizados no orçamento de 2025 para a Embrapa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária desde 1973.

Os créditos extraordinários são liberados em situações de urgência e permitem o uso dos recursos de imediato. Ainda assim, o Congresso Nacional deve analisar a MP no máximo em 120 dias. Se aprovada, a medida se converte em lei, o que mantém o valor disponível ao Poder Executivo durante o ano. Caso contrário, o governo dispõe do valor apenas durante o tempo de vigência da medida provisória.