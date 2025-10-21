Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos ilegais nos Correios

Operação em Passo Fundo e Santo Ângelo combate contrabando e descaminho de mercadorias estrangeiras

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
21/10/2025 às 10h07
Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos ilegais nos Correios
(Foto: Divulgação / Receita Federal)

A Receita Federal realizou, entre a noite de segunda-feira (20) e a madrugada desta terça (21), uma operação de combate ao contrabando e descaminho (crime relacionado com a sonegação do pagamento de impostos) nos correios de Passo Fundo e de Santo Ângelo.

Só na unidade de distribuição de Passo Fundo, no bairro Petrópolis, os agentes apreenderam mais de R$ 100 mil em mercadorias de origem estrangeira e sem documentação. Foram cerca de 120 pacotes sem procedência localizados.

Entre os itens apreendidos estão celulares de diferentes marcas, peças de computadores, câmeras de monitoramento, vinhos e anabolizantes.

Segundo o auditor fiscal da delegacia de Santo Ângelo, Matheus Cerreta Damião, os produtos são enviados de cidades do noroeste do Estado para todo o país e chegam a Passo Fundo por conta do centro de distribuição.

As mercadorias ficarão armazenadas no depósito da Receita Federal de Santo Ângelo, onde serão cadastradas e avaliadas para abertura de processo contra os remetentes. Os itens apreendidos poderão ter diferentes destinos: doação, leilão, destruição ou incorporação pelos órgãos públicos, a depender do tipo de mercadoria.

A operação foi coordenada pela delegacia da Receita Federal de Santo Ângelo, com apoio da unidade de Passo Fundo. O 3° Batalhão de Choque da Brigada Militar prestou apoio à ação com cães farejadores.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Operação Policial Há 34 minutos

Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arsenal durante Operação Hefesto II

Ação simultânea em cinco municípios do Norte do Estado combate organização criminosa ligada ao tráfico de drogas

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Ação Policial Há 51 minutos

Argentino é preso com veículo furtado durante Operação Cerco Fechado

Carro havia sido roubado em Guaporé e foi recuperado na BR-468, em Bom Progresso

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)
Incêndio Doméstico Há 24 horas

Mãe e filho são socorridos após princípio de incêndio em Ijuí

Fogo teria começado em geladeira; vítimas inalarem fumaça e foram levadas para avaliação médica.
Furto Comercial Há 24 horas

Trailer é arrombado e produtos são furtados no centro de Panambi

Ladrões desligaram energia e desativaram câmeras para dificultar identificação.

 (Foto: Corpo de bombeiros)
Incêndio Grave Há 1 dia

Homem fica ferido em torre de energia eólica em São José do Cedro

Vítima de 42 anos sofreu queimaduras de diferentes graus durante manutenção e foi levada ao hospital.

Tenente Portela, RS
16°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 23°
15° Sensação
4.32 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão especial debate condições de trabalho no setor portuário
Câmara Há 3 minutos

Comissão pode votar Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta terça
Senado Federal Há 3 minutos

Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa
Política Há 3 minutos

Boulos diz que colocará governo na rua, ouvindo demandas populares
Ação Fiscal Há 18 minutos

Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos ilegais nos Correios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,34%
Euro
R$ 6,26 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,780,46 -2,10%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias