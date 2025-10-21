Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arsenal durante Operação Hefesto II

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (14ª DPRI), deflagrou, na manhã desta segunda-feira (20/10), a segunda fase da

Operação Hefesto, resultando na prisão de 06 (seis) pessoas, na apreensão de sete armas de fogo, mais de 190 munições de diversos calibres, além da recuperação de um aparelho celular com registro de furto*.

A ação foi executada de forma simultânea nos municípios de Seberi, Planalto, Ametista do Sul, Boa Vista das Missões e Frederico Westphalen, com o cumprimento de sete ordens judiciais — sendo quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão com autorização de ingresso em domicílios.

O objetivo principal da operação foi coibir a atuação de indivíduos vinculados a uma organização criminosa, com envolvimento direto no tráfico de entorpecentes. Esta fase da operação visava, principalmente, apreender armamento de uso restrito que estaria sendo ocultado em uma imóvel na cidade de Seberi. O grupo investigado utilizava armamento pesado como forma de intimidação e demonstração de poder.

Durante as diligências em Seberi, uma mulher foi presa em flagrante por ocultar armamento de grosso calibre pertencente à organização criminosa. No local, foram apreendidas: uma pistola calibre 9mm, uma carabina calibre .40, uma carabina 9mm, uma espingarda calibre 12 semiautomática, além de carregadores, acessórios e diversas munições.

Em Ametista do Sul, um homem foi autuado em flagrante por posse de um revólver calibre .32 com numeração suprimida e por estar de posse de um celular furtado, sendo investigado por utilizar o armamento para coagir terceiros e pelo crime de receptação.

Em Boa Vista das Missões, foram apreendidas duas espingardas mantidas de forma irregular no interior de uma residência, conforme mandado judicial expedido em razão de denúncia de uso de arma de fogo para ameaça.

Nas cidades de Planalto e Frederico Westphalen, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva — dois em cada município — como parte do aprofundamento das investigações e fortalecimento das ações de repressão qualificada ao crime organizado.

A Operação Hefesto – Fase II integra um conjunto estratégico de ações contínuas da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul,

reafirmando o compromisso institucional com o enfrentamento ao crime organizado, à posse ilegal de armas de fogo e com a promoção da segurança pública em toda a região.