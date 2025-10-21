Argentino é preso com veículo furtado durante Operação Cerco Fechado

Durante a execução da Operação Cerco Fechado, a guarnição de serviço do 7º Batalhão recebeu informações do setor de inteligência sobre um veículo VW Gol vermelho, em situação de furto registrado na cidade de Guaporé, que estaria deslocando em direção à área de fronteira.

Durante patrulhamento pela BR-468, os policiais visualizaram o automóvel em sentido contrário e iniciaram o acompanhamento, dando ordem de parada com sinais luminosos. A abordagem ocorreu no trevo de acesso secundário ao município de Bom Progresso, nas proximidades do ETEC.

O condutor, de nacionalidade argentina, foi preso em flagrante e encaminhado para exame médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia junto ao veículo recuperado.

A ação integra as atividades da Operação Cerco Fechado, que visa o combate aos crimes transfronteiriços e o reforço da segurança pública na região.