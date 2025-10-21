Terça, 21 de Outubro de 2025
Anvisa proíbe azeite e chá e suspende lotes de sal do Himalaia

Produtos da marca Kinino apresentaram teor de iodo abaixo do permitido e foram retirados do mercado

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio Do Povo
21/10/2025 às 09h23 Atualizada em 21/10/2025 às 09h27
(Foto : Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / CP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 20, o consumo do azeite extra virgem Ouro Negro e do Chá do Milagre (“pó do milagre” ou “pozinho do milagre”) e suspendeu a comercialização, a distribuição, a divulgação e o consumo de 13 lotes do sal do Himalaia da empresa Kinino.

No caso do sal do Himalaia, a medida foi anunciada após a fabricante, a H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, responsável pela Kinino, comunicar o recolhimento voluntário do produto. Laudos emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz apontaram que os lotes apresentaram teor de iodo abaixo do estabelecido na legislação.

O mineral é obrigatoriamente adicionado ao sal de cozinha no Brasil para garantir níveis mínimos de consumo e reduzir a incidência de doenças relacionadas à sua deficiência, como bócio (aumento de volume na tireoide). Os lotes suspensos tinham prazo de validade até março de 2027.

Veja a lista: MAR 257 1; MAR 257 2; MAR 257 3; MAR 257 4; MAR 257 5; MAR 257 6; MAR 257 7; MAR 257 8; MAR 257 9; MAR 257 10; MAR 257 11; MAR 257 12; MAR 257 13.

O Estadão entrou em contato com a Kinino, mas não obteve retorno. Caso a demanda seja respondida, o texto será atualizado.

Azeite

O azeite extra virgem Ouro Negro, que teve todos os lotes proibidos, foi alvo da Anvisa por ter origem desconhecida e por ter sido desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Além disso, no rótulo do produto, consta que ele é importado por uma empresa com CNPJ suspenso na Receita Federal.

 Chá do milagre

Outro produto proibido foi o Chá do Milagre. O item foi alvo da agência porque sua composição, classificação e fabricante são desconhecidos. Outra irregularidade identificada foi a divulgação do chá no Facebook e no Instagram com alegações medicinais.

As postagens associavam o produto a supostos benefícios terapêuticos, como emagrecimento, combate à ansiedade e à insônia, prevenção de câncer e estímulo sexual. Essa prática não é permitida para produtos como alimentos e chás.

 

 

 

