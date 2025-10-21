Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF retoma julgamento dos réus do Núcleo 4 da trama golpista

Na semana passada, PGR defendeu condenação dos sete réus

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 07h32

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira (21) o julgamento dos réus do Núcleo 4 da trama golpista, ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento começou na semana passada, quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a condenação dos sete réus que fazem parte do grupo, que é acusado de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Na mesma sessão, as defesas dos acusados pediram absolvição e negaram o envolvimento dos réus em ações para disseminação de desinformação.

Fazem parte desse núcleo os seguintes investigados: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército), Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército), Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército), Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército), Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército), Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Votação

A sessão será aberta com o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do Núcleo 4.

O ministro vai decidir se condena ou absolve os acusados. Em caso de condenação, Moraes também vai anunciar a pena dos réus.

Em seguida, os demais integrantes da Primeira Turma começam a votar. O ministro Cristiano Zanin será o primeiro a se manifestar após o relator. Posteriormente, votarão os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente do colegiado.

Os acusados que forem condenados pelo STF não serão presos automaticamente. As defesas poderão recorrer da eventual condenação.

Outros núcleos

Até o momento, somente o Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foi condenado.

Além do Núcleo 4, serão julgados ainda neste ano os núcleos 2 e 3. O julgamento do Núcleo 3 está marcado para 11 de novembro. O grupo 2 será julgado em dezembro.

O Núcleo 5 é formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo. Ainda não há previsão de data para o julgamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Há 13 horas

STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão

Pelo entendimento, 15 réus deixaram de responder às acusações
Justiça Há 14 horas

PF quer investigar entrada de ex-assessor de Bolsonaro nos EUA

Departamento americano negou que Filipe Martins ingressou no país

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 18 horas

STF derruba decisão de Barroso que autoriza enfermeiros a fazer aborto

Medida do ministro foi proferida na última sexta-feira

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 20 horas

Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo

Isenção fiscal sobre agrotóxicos começa a ser votada na quarta
Justiça Há 3 dias

STF forma maioria contra atuação de enfermeiros em aborto legal

Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso

Tenente Portela, RS
16°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 23°
15° Sensação
4.32 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Ação Fiscal Há 2 minutos

Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos ilegais nos Correios
Operação Policial Há 17 minutos

Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arsenal durante Operação Hefesto II
Entretenimento Há 22 minutos

Carlinhos Brown une cultura e sustentabilidade na Fenasan
Geral Há 22 minutos

Polícia de São Paulo combate tráfico de drogas
Câmara Há 22 minutos

Conselho de Ética analisa 11 novos processos contra deputados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,14%
Euro
R$ 6,25 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 621,784,76 -1,74%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias