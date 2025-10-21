Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Frigorífico Zimmer demite 95 funcionários

Redução de pessoal ocorreu na unidade principal da empresa em Parobé, nesta segunda-feira (20)

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações O Diário da Encosta da Serra
21/10/2025 às 07h20
Frigorífico Zimmer demite 95 funcionários
(Foto: O Diário da Encosta da Serra)

O Frigorífico Zimmer, localizado em Parobé, anunciou nesta segunda-feira (20) o desligamento de 95 colaboradores.

A ação contou com a presença de representantes do Sindicato das Indústrias de Alimentos e de Bebidas do Rio Grande do Sul. De acordo com informações obtidas, o corte faz parte de um processo de reestruturação motivado pela alta nos custos operacionais e pela desaceleração do mercado interno.

As demissões atingem exclusivamente a unidade principal da empresa. O frigorífico comunicou que todos os salários referentes ao mês de outubro serão quitados, assim como os demais direitos trabalhistas garantidos por lei. Antes da redução, a companhia empregava cerca de 420 pessoas em suas duas unidades.

Com mais de cinco décadas de história desde sua fundação em Sapiranga, o Frigorífico Zimmer atua nos mercados nacional e internacional, produzindo em média 850 toneladas de carne por mês. Deste total, aproximadamente 150 toneladas são exportadas para 13 países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Gana, Marrocos, Angola, Tunísia e Filipinas.



