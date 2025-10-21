Em São Paulo, Leite firma acordos com o Instituto Trajetórias para viabilizar mestrado no exterior para estudantes gaúchos

O governador Eduardo Leite assinou, nesta segunda-feira (20/10), dois acordos de cooperação técnica com o Instituto Trajetórias para viabilizar bolsas de mestrado para a internacionalização de talentos voltados para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. As assinaturas ocorreram durante o evento Conexão global: transformando a trajetória de talentos brasileiros, em São Paulo (SP).

Além do governador Eduardo Leite, participaram o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o governador em exercício de Minas Gerais, Mateus Simões, e o prefeito do Recife, João Campos. O encontro foi mediado pela CEO do instituto, Leany Lemos.

O Instituto Trajetórias, lançado em setembro, é uma iniciativa sem fins lucrativos dedicada a ampliar o acesso de talentos brasileiros a cursos de mestrado nas melhores universidades do mundo. Um dos acordos assinados por Leite formaliza a parceria com o instituto por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para a criação do Programa Talentos Globais Rio Grande do Sul – Trajetórias, focado na formação internacional de mestrandos em universidades de excelência, beneficiando jovens e servidores públicos estaduais. Serão 150 bolsas em 5 anos, com início da primeira previsto para setembro de 2026.

As assinaturas dos acordos de cooperação técnica ocorreram durante evento, em São Paulo -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O outro acordo foi firmado por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão para desenvolvimento de servidores no programa de formação internacional em pós-graduaçãostrictu sensu, com seleção via edital para realização de mestrados em universidades de excelência.

No Brasil, apenas 1% dos adultos com idade entre 25 e 64 anos tem diploma de mestrado ou equivalente. Nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o índice é de 15%. Na Europa, a média é de 19%. A informação é do relatórioEducation at a glance 2025, divulgado pela OCDE, com dados de países ligados à organização e parceiros.

O objetivo dos acordos firmados é executar ações conjuntas para preparar, selecionar, financiar e acompanhar candidatos à pós-graduação no exterior, com ênfase em áreas prioritárias como governança climática, gestão de riscos, educação, inovação tecnológica, políticas públicas, saúde, sustentabilidade, entre outras. A iniciativa também visa promover equidade socioeconômica, racial e de gênero, abarcando formas de financiamento direta ou por parceiros.

"Internacionalizar talentos é mais que ofertar vagas: é abrir portas para trocas, ideias e novas formas de pensar", disse Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite destacou a importância da iniciativa para a qualificação do capital humano como fator de desenvolvimento. “Quando falamos em desenvolvimento, muitas vezes pensamos em infraestrutura, tecnologia e inovação. Tudo isso é fundamental, mas nada acontece sem pessoas, talentos, cérebros preparados para enfrentar os desafios do nosso tempo. A internacionalização de talentos é muito mais do que oferta de vagas no exterior. É abrir portas para que nossos jovens troquem experiências e voltem com novas ideias, novas soluções, novas formas de pensar. Temos convicção de que o impacto gerado em cada um desses estudantes vai além do conhecimento técnico que será adquirido nas universidades, mas também na abertura de compreensão de realidades e horizontes. Ao retornarem, vão trazer mais do que o conteúdo aprendido, vão trazer também a compreensão da diversidade de problemas e soluções do mundo e uma bagagem de convivência com diferentes culturas”, enfatizou.

Entre os compromissos assumidos pelo governo do Estado estão a gestão administrativa e financeira da parceria; a divulgação do programa; a operacionalização do processo seletivo; o apoio na tramitação da documentação para obtenção de vistos; monitoramento do desempenho dos alunos; e a promoção da reinserção dos participantes.