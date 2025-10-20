Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão

Pelo entendimento, 15 réus deixaram de responder às acusações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 21h03
STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu confirmar a exclusão dos ex-ministros Anderson Adauto e José Dirceu e dos ex-dirigentes do PT José Genoíno e Delúbio Soares de uma das ações de improbidade administrativa oriunda das investigações do mensalão. A decisão foi tomada pelo tribunal no dia 15 deste mês e divulgada nesta segunda-feira (20).

Na decisão, os ministros da Primeira Seção do STJ entenderam que o Ministério Público cometeu um "erro grosseiro" ao protocolar um recurso contra decisão de primeira instância que arquivou o processo de improbidade movido contra os acusados.

O entendimento beneficiou 15 réus, que deixaram de responder às acusações porque já figuravam como partes de outras ações idênticas. O mesmo entendimento foi proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O tribunal também entendeu que o recurso do MP era inadequado.

De acordo com o acórdão do julgamento do STJ, a decisão que excluiu os quatro acusados do processo deve ser mantida e aplicada a todos os 15 citados, que também já foram beneficiados por decisões anteriores. O tribunal analisou somente questões processuais, e não avaliou as acusações contra os citados.

Prevaleceu no julgamento, o voto do relator, ministro Sergio Kukina.

"As questões subjacentes, envolvendo as condutas ímprobas atribuídas aos réus, como já realçado, não são, por ora, objeto de análise por esta Corte Superior, daí porque, a respeito delas, revelar-se-ia precoce deliberar quanto a eventuais impactos trazidos pela superveniente ordem legislativa", decidiu o ministro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 3 horas

PF quer investigar entrada de ex-assessor de Bolsonaro nos EUA

Departamento americano negou que Filipe Martins ingressou no país

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 7 horas

STF derruba decisão de Barroso que autoriza enfermeiros a fazer aborto

Medida do ministro foi proferida na última sexta-feira

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 9 horas

Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo

Isenção fiscal sobre agrotóxicos começa a ser votada na quarta
Justiça Há 2 dias

STF forma maioria contra atuação de enfermeiros em aborto legal

Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 2 dias

STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal

Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
16° Sensação
1.92 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Roubos de carga e de veículos caem no estado do Rio, em setembro
Senado Federal Há 1 hora

Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Justiça Há 1 hora

STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão

Agricultura Há 1 hora

Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Política Há 2 horas

Guilherme Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,03%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 628,197,65 -0,56%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias