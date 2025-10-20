Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais será tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
20/10/2025 às 17h24
CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais
A PEC 148/2015, de Paulo Paim, reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais - Foto: Abraciclo

A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais será tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (21), a partir de 10h. A diminuição da jornada está na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015 , do senador Paulo Paim (PT-RS).

O requerimento para discuti-la é do senador Rogério Marinho (PL-RN), para quem o debate sobre o tema deve "alcançar os diversos setores da sociedade" ( REQ 52/2025 – CCJ ). Na opinião de Marinho, países que conseguiram reduzir a jornada de trabalho o fizeram em contextos de "alta produtividade, maior formalidade e robustez institucional", circunstâncias que a seu ver ainda "não refletem a realidade brasileira".

Já Paim diz que a PEC é "viável, necessária e equilibrada", além de proteger a economia e fortalecer a justiça social.

— [A PEC] Representa um avanço civilizatório, compatível com a Constituição e com os direitos humanos: garante repouso mínimo de dois dias por semana e irredutibilidade salarial — afirmou o senador, em discurso no Plenário no último dia 13.

Na Câmara dos Deputados, o debate também se intensificou nos últimos tempos. A deputada Erika Hilton (PSol-SP) apresentou , no início deste ano, a PEC 8/2025 , que vai na mesma linha da proposta de Paim: redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. A deputada também foi convidada para a audiência da CCJ.

Entre os demais convidados para a audiência, estão os economistas e professores José Pastore, da USP, e Fernando de Holanda Barbosa Filho, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), Edmilson Pereira de Assis, e a procuradora do Trabalho Cirlene Luiza Zimmermann também estarão entre os debatedores.

O fundador do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), Rick Azevedo, já confirmou presença na audiência. Ele é vereador no Rio de Janeiro (RJ) e militante por jornadas de trabalho mais reduzidas. Uma petição on-line que pede a redução da jornada, criada por Azevedo, alcançou mais de milhões de assinaturas.

A audiência pública será no Plenário 3 da Ala Alexandre Costa, no Senado, e terá caráter interativo, com a possibilidade de participação popular.

No entendimento de Paulo Paim, autor da PEC 148/2015, a redução da jornada é
No entendimento de Paulo Paim, autor da PEC 148/2015, a redução da jornada é "viável, necessária e equilibrada" - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Autor do pedido para o debate na CCJ, Rogério Marinho argumenta que a redução da jornada dependeria de
Autor do pedido para o debate na CCJ, Rogério Marinho argumenta que a redução da jornada dependeria de "alta produtividade, maior formalidade e robustez institucional", circunstâncias que "não refletem a realidade brasileira" - Foto: Pedro França/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Audiência pública no Senado teve como tema o projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Agenesia de Membros - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 22 minutos

Debatedores discutem inclusão social e próteses para pessoas com deficiência

Durante audiência pública no Senado nesta segunda-feira (20),especialistas e ativistasdefenderam mais visibilidade e inclusão para as pessoas com a...

 O senador Veneziano Vital do Rêgo é relator do projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 42 minutos

CAS vota estratégia de controle e avaliação de qualidade da saúde

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião marcada para quarta-feira (22), às 9h, com 17 itens na pauta. Um deles é o projeto que cria a Estr...
Senado Federal Há 1 hora

Davi aplaude Ibama por liberar pesquisa de petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa, nesta segunda-feira (20), na qual elogia o Ibama pela autorização...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Davi aplaude decisão do Ibama de liberar pesquisa da petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa, nesta segunda-feira (20), na qual elogia o Ibama pela autorização...

 O texto transforma o cargo de presidente de junta em função de livre nomeação, sem limitação de mandato - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Plenário vota na quarta nova regra para escolha de presidente de junta comercial

Está na pauta do Plenário de quarta-feira (22) o projeto que retira a obrigatoriedade de que o presidente e o vice-presidente das juntas comerciais...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias
Educação Há 6 minutos

Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026
Fazenda Há 6 minutos

Receita Estadual publica pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do primeiro semestre de 2025
Câmara Há 6 minutos

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários
Senado Federal Há 7 minutos

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 632,354,67 +3,33%
Ibovespa
144,626,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias