Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CAS vota estratégia de controle e avaliação de qualidade da saúde

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião marcada para quarta-feira (22), às 9h, com 17 itens na pauta. Um deles é o projeto que cria a Estr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
20/10/2025 às 16h48
CAS vota estratégia de controle e avaliação de qualidade da saúde
O senador Veneziano Vital do Rêgo é relator do projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião marcada para quarta-feira (22), às 9h, com 17 itens na pauta. Um deles é o projeto que cria a Estratégia Nacional de Controle e Avaliação da Qualidade da Assistência à Saúde prestada pela Iniciativa Privada. O PL 287/2024 foi apresentado pelo ex-senador Flávio Dino (MA) em fevereiro de 2024, na semana em que ele se despedia do Senado para assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto corresponde a um plano de ações destinado ao aprimoramento e à fiscalização da qualidade dos serviços de saúde. O plano inclui fixação de padrões de qualidade no serviço de assistência à saúde e a posterior avaliação desses padrões. Temas com garantia de segurança do paciente, recursos institucionais, normas para atendimento ao cliente e adesão às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estão previstas no projeto.

O relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), é favorável ao projeto. Para ele, a criação de uma estrutura de aferição e avaliação da qualidade dos serviços em funcionamento no país, de acordo com parâmetros bem especificados, pode dar mais racionalidade ao sistema de saúde. Também pode contribuir para que estabelecimentos que não garantem minimamente a segurança do paciente ou a resolubilidade da atenção prestada deixem de operar nessa situação.

Veneziano, no entanto, apresentou um substitutivo para promover alguns ajustes no texto. Ele direcionou as alterações do projeto à Llei 9.782, de 1999 , que instituiu a Anvisa. O texto original previa a criação de uma lei avulsa. O relator também delegou a um futuro regulamento a tarefa de delimitar quais serviços devem ser submetidos à estratégia.

Outra mudança foi a alteração do nome do serviço de Estratégia Nacional de Controle e Avaliação da Qualidade da Assistência à Saúde prestada pela Iniciativa Privada para Estratégia Nacional de Controle e Avaliação da Qualidade da Assistência à Saúde. Para o senador, a substituição se justifica, já que o serviço não será limitado à saúde privada.

O projeto tramita em caráter terminativo. Se aprovado na CAS e não houver recurso para votação em Plenário, seguirá direto para a análise da Câmara dos Deputados.

Saúde e audiências

Na mesma reunião, a CAS vai votar o projeto que institui o Mês de Conscientização da Síndrome de Rett em outubro ( PL 3.669/2023 ) e o que garante assistência fisioterapêutica aos pacientes submetidos a cirurgia de mastectomia ( PL 3.436/2021 ). Também consta da pauta uma série de requerimentos com pedidos de realização de audiência pública.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A PEC 148/2015, de Paulo Paim, reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais - Foto: Abraciclo
Senado Federal Há 7 minutos

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais será tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terç...

 Audiência pública no Senado teve como tema o projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Agenesia de Membros - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 22 minutos

Debatedores discutem inclusão social e próteses para pessoas com deficiência

Durante audiência pública no Senado nesta segunda-feira (20),especialistas e ativistasdefenderam mais visibilidade e inclusão para as pessoas com a...
Senado Federal Há 1 hora

Davi aplaude Ibama por liberar pesquisa de petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa, nesta segunda-feira (20), na qual elogia o Ibama pela autorização...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Davi aplaude decisão do Ibama de liberar pesquisa da petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa, nesta segunda-feira (20), na qual elogia o Ibama pela autorização...

 O texto transforma o cargo de presidente de junta em função de livre nomeação, sem limitação de mandato - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Plenário vota na quarta nova regra para escolha de presidente de junta comercial

Está na pauta do Plenário de quarta-feira (22) o projeto que retira a obrigatoriedade de que o presidente e o vice-presidente das juntas comerciais...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias
Educação Há 6 minutos

Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026
Fazenda Há 6 minutos

Receita Estadual publica pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do primeiro semestre de 2025
Câmara Há 6 minutos

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários
Senado Federal Há 7 minutos

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 632,354,67 +3,33%
Ibovespa
144,626,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias