Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras recebe licença do Ibama para perfurar Margem Equatorial

Estatal diz que pesquisa exploratória deve começar “imediatamente”

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 15h34
Petrobras recebe licença do Ibama para perfurar Margem Equatorial
© Petrobras/Divulgação

A Petrobras obteve a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar operação de pesquisa exploratória na Margem Equatorial. A região, localizada no norte do país, é apontada como novo pré-sal devido ao seu potencial petrolífero.

O Ibama fez o anúncio no começo da tarde desta segunda-feira (20).

De acordo com a Petrobras, a sonda exploratória se encontra na região do bloco FZA-M-059 e a perfuração está prevista para começar “imediatamente” . O poço fica em águas profundas do Amapá, a 175 quilômetros da costa e a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas.

A perfuração dessa fase inicial tem duração estimada em cinco meses, segundo a companhia . Nesse período, a empresa busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. “Não há produção de petróleo nessa fase”, frisou a Petrobras no comunicado.

A autorização foi obtida cerca de dois meses depois da última fase do processo de licenciamento, a chamada avaliação pré-operacional (APO), que consiste em um simulado de situação de emergência e plano de reação , com atenção especial à fauna.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Promessa de segurança

A Petrobras informou que atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo Ibama – órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – cumprindo integralmente o processo de licenciamento ambiental.

A presidente da companhia, Magda Chambriard, classificou a obtenção da licença como “uma conquista da sociedade brasileira”.

“Revela o compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país”, afirmou Chambriard no comunicado.

Ela lembrou que foram cinco anos de diálogo com governos e órgãos ambientais municipais, estaduais e federais até a licença. Chambriard considera que a estatal pôde comprovar “a robustez de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente”.

“Vamos operar na Margem Equatorial com segurança, responsabilidade e qualidade técnica. Esperamos obter excelentes resultados nessa pesquisa e comprovar a existência de petróleo na porção brasileira dessa nova fronteira energética mundial”, completou.

Ibama

Por meio de nota, o Ibama informou que a emissão da licença ocorreu após “rigoroso processo de licenciamento ambiental” . Esse processo contou com elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), três audiências públicas e 65 reuniões técnicas setoriais em mais de 20 municípios do Pará e do Amapá. Também foram feitas vistorias em todas as estruturas de resposta à emergência e unidade marítima de perfuração, além da realização da APO, que envolveu mais de 400 pessoas.

Ainda de acordo com o órgão ambiental, após a negativa de 2023, foi iniciada uma “intensa discussão” com a Petrobras, que permitiu “significativo” aprimoramento substancial do projeto apresentado, especialmente em relação à estrutura de resposta a emergência.

Entre os avanços, o Ibama cita a construção e operacionalização de mais um centro de atendimento à fauna , no município de Oiapoque (AP), que se soma ao já existente em Belém.

O Ibama afirmou que as exigências adicionais foram fundamentais para a viabilização ambiental do empreendimento, considerando as características ambientais excepcionais da região da bacia da Foz do Amazonas.

O instituto antecipou que, durante a atividade de perfuração, será realizado novo exercício simulado de resposta a emergência, com foco nas estratégias de atendimento à fauna.

Nova fonte de petróleo

A Margem Equatorial ganhou notoriedade nos últimos anos, por ser tratada como nova e promissora área de exploração de petróleo e gás . Descobertas recentes de petróleo nas costas da Guiana, da Guiana Francesa e do Suriname, países vizinhos ao Norte do país, mostraram o potencial exploratório da região, localizada próxima à linha do Equador. No Brasil, a área se estende do Rio Grande do Norte até o Amapá.

A busca pela licença de exploração se iniciou em 2013, quando a petrolífera multinacional britânica BP arrematou a licitação da área. Por decisão estratégica, a companhia repassou a concessão para a Petrobras em 2021.

A Petrobras tem poços na nova fronteira exploratória, mas, até então, só tinha autorização do Ibama para perfurar os dois da costa do Rio Grande do Norte.

Em maio de 2023, o Ibama chegou a negar a licença para a área chamada de Bacia da Foz do Amazonas, o que fez a Petrobras pedir a reconsideração.

Além da companhia, setores do governo, incluindo o Ministério de Minas e Energia e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defenderam a liberação da licença. No Congresso, presidente do senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi um dos principais articuladores para apressar e autorizar a licença.

Segundo a Petrobras, a espera pela licença de exploração custou R$ 4 milhões por dia à empresa.

Um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estima que o volume potencial total recuperável da Bacia da Foz do Amazonas pode chegar a 10 bilhões de barris de óleo equivalente. Para efeito de comparação, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o Brasil tem 66 bilhões de barris entre reservas provadas, prováveis e possíveis.

Críticas

A exploração é criticada por ambientalistas, preocupados com possíveis impactos ao meio ambiente. Há também a percepção, por parte deles, de que se trata de uma contradição à transição energética, que significa a substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, que emitam menos gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global.

A Petrobras insiste que a produção de óleo a partir da Margem Equatorial é uma decisão estratégica para que o país não tenha que importar petróleo na próxima década. A estatal frisa que, apesar do nome Foz do Amazonas, o local fica a 540 quilômetros da desembocadura do rio propriamente dita.

* Matéria atualizada às 15h26, para ajuste de informações sobre a categoria da licença concedida pelo Ibama.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 13 minutos

Receita Estadual publica pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do primeiro semestre de 2025

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual (RE), publicou, na Portaria 61/2025 , da Secretaria da Fazenda (Sefaz), a pontuação provisória do...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Defesa Civil alerta para frio intenso no estado de São Paulo

Termômetros podem marcar 8ºC na região metropolitana nos próximos dias
Geral Há 3 horas

Petrobras recebe licença do Ibama para explorar Margem Equatorial

Estatal diz que perfuração deve começar “imediatamente”

 Até reabertura, emissão da carteira de identidade ocorre no Posto de Atendimento de Novo Hamburgo -Foto: Sofia Vilela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 3 horas

IGP projeta reabertura do Posto de Identificação de São Leopoldo para fevereiro do ano que vem

O governo do Estado projeta para fevereiro do ano que vem a reabertura do Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em São Leopol...

 Programa Conexões RS visa construir pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas em municípios impactados pelas enchentes -Foto: Arquivo Ascom Daer
Desenvolvimento Há 3 horas

Governo Leite lança editais dos programas Conexões RS e Desassorear RS para construção de pontes e drenagem pelo Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), está com edital aberto para habilitação de pro...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias
Educação Há 6 minutos

Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026
Fazenda Há 6 minutos

Receita Estadual publica pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do primeiro semestre de 2025
Câmara Há 6 minutos

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários
Senado Federal Há 7 minutos

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 632,354,67 +3,33%
Ibovespa
144,626,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias