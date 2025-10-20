Segunda, 20 de Outubro de 2025
IGP projeta reabertura do Posto de Identificação de São Leopoldo para fevereiro do ano que vem
Até reabertura, emissão da carteira de identidade ocorre no Posto de Atendimento de Novo Hamburgo -Foto: Sofia Vilela/Ascom IGP

O governo do Estado projeta para fevereiro do ano que vem a reabertura do Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em São Leopoldo. O serviço está com suas atividades interrompidas temporariamente desde a enchente de maio de 2024.

A nova unidade irá funcionar na Rua Independência, 490, em um ambiente reformado, climatizado e com melhorias de infraestrutura. O prédio também abrigará espaços para serviços do Ministério do Trabalho e da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

“É uma grande conquista após as enchentes. Retomar um serviço essencial como o de identificação, agora em um espaço mais moderno e acolhedor, é um passo importante para facilitar o acesso do cidadão e contribuir para o crescimento da região”, avalia a diretora do Departamento de Perícias do Interior, Kelly Silva dos Santos.

Atendimentos

A diretora reforça que, até a reabertura, moradores de São Leopoldo podem requisitar a emissão da carteira de identidade no Posto de Atendimento de Novo Hamburgo, localizado na Rua Lima e Silva, 421, ou em qualquer outro município de sua preferência, podendo encaminhar o pedido pelo site ou pelo aplicativo Identidade Fácil.

Texto: Anelize Sampaio/Ascom IGP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
