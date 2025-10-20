IGP projeta reabertura do Posto de Identificação de São Leopoldo para fevereiro do ano que vem

O governo do Estado projeta para fevereiro do ano que vem a reabertura do Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em São Leopoldo. O serviço está com suas atividades interrompidas temporariamente desde a enchente de maio de 2024.

A nova unidade irá funcionar na Rua Independência, 490, em um ambiente reformado, climatizado e com melhorias de infraestrutura. O prédio também abrigará espaços para serviços do Ministério do Trabalho e da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

“É uma grande conquista após as enchentes. Retomar um serviço essencial como o de identificação, agora em um espaço mais moderno e acolhedor, é um passo importante para facilitar o acesso do cidadão e contribuir para o crescimento da região”, avalia a diretora do Departamento de Perícias do Interior, Kelly Silva dos Santos.

Atendimentos

A diretora reforça que, até a reabertura, moradores de São Leopoldo podem requisitar a emissão da carteira de identidade no Posto de Atendimento de Novo Hamburgo, localizado na Rua Lima e Silva, 421, ou em qualquer outro município de sua preferência, podendo encaminhar o pedido pelo site ou pelo aplicativo Identidade Fácil.