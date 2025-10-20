Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite lança edital do Programa Conexões RS para construção de pontes e passagens atingidas pelas enchentes

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), está com edital aberto para habilitação de pro...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/10/2025 às 13h59
Governo Leite lança edital do Programa Conexões RS para construção de pontes e passagens atingidas pelas enchentes
Programa Conexões RS visa construir pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas em municípios impactados pelas enchentes -Foto: Arquivo Ascom Daer

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), está com edital aberto para habilitação de projetos junto ao Programa Conexões RS, que tem como objetivo construir pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas em municípios impactados pelos eventos meteorológicos de 2023 e 2024. A iniciativa surge após a identificação dessa demanda pela Sedur que, no período posterior às enchentes, recebeu pedidos para elaboração de 238 laudos técnicos para as estruturas atingidas.

“Mais do que reconstruir estruturas danificadas, esse programa planeja o amanhã, com estruturas acima da cota de inundação, garantindo a trafegabilidade mesmo em situações de novas cheias. É mais uma iniciativa do Plano Rio Grande para ampliar a resiliência do Estado e garantir a proteção dos gaúchos e gaúchas”, afirmou o governador Eduardo Leite.

De acordo com a diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano da pasta, Tassiele Francescon, até o mês de abril deste ano, 44 municípios realizaram solicitações no Cadastro de Demandas de Transferências Voluntárias (CDTV) do governo do Estado, apresentando pedidos que somam mais de R$ 200 milhões para reconstrução de pontes.

“O Conexões RS nasce a partir da identificação dessas demandas expressas por aqueles que vivenciam de perto os impactos das cheias e a necessidade de garantir o acesso às suas comunidades. Nosso foco é não apenas reparar o que foi perdido, mas planejar o futuro, construindo passagens mais seguras e acima da cota de inundação, para que o Rio Grande do Sul esteja mais resiliente diante de novas cheias”, ressaltou Tassiele.

O investimento do governo do Estado no Conexões RS é de R$ 200 milhões, onde cada município poderá receber até R$ 1 milhão para execução das obras. O prazo para envio de projetos pelas prefeituras é até 13 de novembro.

Fortalecimento da infraestrutura de drenagem

Lançado juntamente com o edital do Conexões RS, também foram abertas as inscrições para habilitação de projetos no Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS) , que visa fortalecer a infraestrutura de drenagem e microdrenagem das cidades gaúchas a partir de soluções integradas e sustentáveis, com foco na resiliência climática. As ações incluem o planejamento, a construção e a manutenção de sistemas de drenagem, além da promoção de práticas de gestão de águas pluviais.

Desassorear RS visa melhorar a vazão de cursos d'água, prevenindo inundações e mitigando os impactos das chuvas intensas -Foto: Pedro Andrade/Ascom Sedur
Desassorear RS visa melhorar a vazão de cursos d'água, prevenindo inundações e mitigando os impactos das chuvas intensas -Foto: Pedro Andrade/Ascom Sedur

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcelo Caumo, o Drenagem RS é mais um programa que possibilita melhorar a proteção contra alagamentos nos municípios. “As ações de drenagem que serão implementadas se somarão a outras ações que qualificam a infraestrutura urbana de prevenção a alagamentos, evidenciando a sensibilidade e cuidado da gestão do governador Eduardo Leite com a população gaúcha”, afirmou.

O investimento no programa é de R$150 milhões pelo governo do Estado, e contempla a execução de obras de bueiros, bocas de lobo, captação pluvial, poços de visita e galerias. As ações integram o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Lançamento da segunda fase do Programa Desassorear RS, que conta com investimento de R$ 305 milhões nas duas etapas do projeto -Foto: Vitor Rosa/Secom
Lançamento da segunda fase do Programa Desassorear RS, que conta com investimento de R$ 305 milhões nas duas etapas do projeto -Foto: Vitor Rosa/Secom

Podem aderir municípios que tiveram conexões interrompidas, destruídas ou danificadas pelas enchentes de 2023 e 2024 e que tenham decretado estado de calamidade ou situação de emergência. As prefeituras devem apresentar o projeto completo da obra proposta para análise da viabilidade técnica. Projetos incluídos anteriormente no CDTV devem ser enviados para o e-mail [email protected] .

Texto: Paulo César Pedroza/Ascom Sedur
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Até reabertura, emissão da carteira de identidade ocorre no Posto de Atendimento de Novo Hamburgo -Foto: Sofia Vilela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 2 minutos

IGP projeta reabertura do Posto de Identificação de São Leopoldo para fevereiro do ano que vem

O governo do Estado projeta para fevereiro do ano que vem a reabertura do Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em São Leopol...

 Programa Conexões RS visa construir pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas em municípios impactados pelas enchentes -Foto: Arquivo Ascom Daer
Desenvolvimento Há 32 minutos

Governo Leite lança editais dos programas Conexões RS e Desassorear RS para construção de pontes e drenagem pelo Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), está com edital aberto para habilitação de pro...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos

Defesa Civil promove acolhimento de pessoas em situação de rua
Geral Há 2 horas

Polícia apreende 3,5 toneladas de maconha no interior de São Paulo

Droga estava escondida em embalagens de agrotóxico
Geral Há 4 horas

Operação da PF em Guarulhos impede tráfico de animais silvestres

Policiais encontram maconha e apreendem passaporte de passageiro

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
3.18 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Sociedade Há 1 minuto

Conscientização sobre a menopausa cresce entre brasileiras
Saúde Há 2 minutos

Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol
Segurança Pública Há 2 minutos

IGP projeta reabertura do Posto de Identificação de São Leopoldo para fevereiro do ano que vem
Desenvolvimento Há 32 minutos

Governo Leite lança editais dos programas Conexões RS e Desassorear RS para construção de pontes e drenagem pelo Estado
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,60%
Euro
R$ 6,26 -0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 629,057,91 +2,76%
Ibovespa
144,957,25 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias