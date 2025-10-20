Polícia apreende 3,5 toneladas de maconha no interior de São Paulo

A Polícia Federal (PF) deteve um caminhão, na cidade de Pacaembu, interior de São Paulo, que carregava 3,5 toneladas de maconha.

Os traficantes usaram embalagens de agrotóxico para encobrir a presença da droga, informou a PF.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da PF em Presidente Prudente, na região oeste do estado de São Paulo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele foi autuado por crime de tráfico de drogas. Sua identidade ainda não foi divulgada.