Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia apreende 3,5 toneladas de maconha no interior de São Paulo

Droga estava escondida em embalagens de agrotóxico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 12h43

A Polícia Federal (PF) deteve um caminhão, na cidade de Pacaembu, interior de São Paulo, que carregava 3,5 toneladas de maconha.

Os traficantes usaram embalagens de agrotóxico para encobrir a presença da droga, informou a PF.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da PF em Presidente Prudente, na região oeste do estado de São Paulo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele foi autuado por crime de tráfico de drogas. Sua identidade ainda não foi divulgada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Até reabertura, emissão da carteira de identidade ocorre no Posto de Atendimento de Novo Hamburgo -Foto: Sofia Vilela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 12 minutos

IGP projeta reabertura do Posto de Identificação de São Leopoldo para fevereiro do ano que vem

O governo do Estado projeta para fevereiro do ano que vem a reabertura do Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em São Leopol...

 Programa Conexões RS visa construir pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas em municípios impactados pelas enchentes -Foto: Arquivo Ascom Daer
Desenvolvimento Há 42 minutos

Governo Leite lança editais dos programas Conexões RS e Desassorear RS para construção de pontes e drenagem pelo Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), está com edital aberto para habilitação de pro...

 Programa Conexões RS visa construir pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas em municípios impactados pelas enchentes -Foto: Arquivo Ascom Daer
Desenvolvimento Há 56 minutos

Governo Leite lança edital do Programa Conexões RS para construção de pontes e passagens atingidas pelas enchentes

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), está com edital aberto para habilitação de pro...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos

Defesa Civil promove acolhimento de pessoas em situação de rua
Geral Há 4 horas

Operação da PF em Guarulhos impede tráfico de animais silvestres

Policiais encontram maconha e apreendem passaporte de passageiro

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
3.18 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Sociedade Há 1 minuto

Conscientização sobre a menopausa cresce entre brasileiras
Saúde Há 2 minutos

Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol
Segurança Pública Há 2 minutos

IGP projeta reabertura do Posto de Identificação de São Leopoldo para fevereiro do ano que vem
Desenvolvimento Há 32 minutos

Governo Leite lança editais dos programas Conexões RS e Desassorear RS para construção de pontes e drenagem pelo Estado
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,60%
Euro
R$ 6,26 -0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 629,057,91 +2,76%
Ibovespa
144,957,25 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias