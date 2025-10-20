Segunda, 20 de Outubro de 2025
Mãe e filho são socorridos após princípio de incêndio em Ijuí

Fogo teria começado em geladeira; vítimas inalarem fumaça e foram levadas para avaliação médica.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
20/10/2025 às 10h36
(Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)

Na noite deste domingo (19), uma mãe e seu filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros após inalarem grande quantidade de fumaça em um princípio de incêndio ocorrido na Rua dos Acarajás, no bairro Pindorama, em Ijuí.

Segundo informações preliminares, o fogo teria iniciado em uma geladeira, possivelmente devido a um curto-circuito. As chamas foram contidas pelos bombeiros, evitando que o incêndio se alastrasse pela residência.

A mãe e a criança receberam atendimento no local e foram encaminhadas para avaliação médica.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
