Mãe e filho são socorridos após princípio de incêndio em Ijuí

Na noite deste domingo (19), uma mãe e seu filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros após inalarem grande quantidade de fumaça em um princípio de incêndio ocorrido na Rua dos Acarajás, no bairro Pindorama, em Ijuí.

Segundo informações preliminares, o fogo teria iniciado em uma geladeira, possivelmente devido a um curto-circuito. As chamas foram contidas pelos bombeiros, evitando que o incêndio se alastrasse pela residência.

A mãe e a criança receberam atendimento no local e foram encaminhadas para avaliação médica.