Trailer é arrombado e produtos são furtados no centro de Panambi

Ladrões desligaram energia e desativaram câmeras para dificultar identificação.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Sulbrasileira
20/10/2025 às 10h27
A Brigada Militar foi acionada por volta das 20h para atendimento de ocorrência de furto-arrombamento a estabelecimento comercial na Rua Sete de Setembro, centro da cidade de Panambi.

O proprietário constatou que haviam sido arrebentadas as fechaduras de seu trailer e do interior foram furtados latas de energético, refrigerante, pacotes de bala, pirulito e salgadinho, carregador de celular e uma garrafa térmica.

Durante a ação delituosa os infratores desligaram o disjuntor e viraram as câmeras de monitoramento do local impossibilitando a filmagem do ato.

O caso passa para investigação da Policia.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)
