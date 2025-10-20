Trailer é arrombado e produtos são furtados no centro de Panambi

A Brigada Militar foi acionada por volta das 20h para atendimento de ocorrência de furto-arrombamento a estabelecimento comercial na Rua Sete de Setembro, centro da cidade de Panambi.

O proprietário constatou que haviam sido arrebentadas as fechaduras de seu trailer e do interior foram furtados latas de energético, refrigerante, pacotes de bala, pirulito e salgadinho, carregador de celular e uma garrafa térmica.

Durante a ação delituosa os infratores desligaram o disjuntor e viraram as câmeras de monitoramento do local impossibilitando a filmagem do ato.

O caso passa para investigação da Policia.