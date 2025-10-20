Homem fica ferido em torre de energia eólica em São José do Cedro

Por volta das 14h43 deste domingo, 19, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de São José do Cedro foram acionadas para atender a um incêndio com vítima em uma torre de energia eólica, localizada às margens da BR-163, na comunidade de São Domingos.

No local, foi confirmado que o homem de 42 anos, que realizava manutenção interna no equipamento, apresentava queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em várias partes do corpo. Ele foi levado por populares e depois transferido para a viatura dos bombeiros, recebendo atendimento pré-hospitalar e sendo encaminhado ao Hospital de São José do Cedro.

A Celesc foi acionada para desligar e verificar a rede elétrica. Após a liberação, os bombeiros constataram equipamentos queimados e sinais de possível explosão. Cerca de 200 litros de água foram usados para dissipar a fumaça e reduzir a temperatura no interior do equipamento.