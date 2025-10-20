Segunda, 20 de Outubro de 2025
Veja o que fazer para reaver objetos caídos nos trilhos do Metrô/Rio

Passageiros devem respeitar regras de segurança

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 10h13

O MetrôRio lançou a campanha "Pacto de Segurança" com orientações sobre as regras de segurança no sistema metroviário, entre elas, a de não acessar os trilhos para resgatar objetos.

Do início de setembro até o último dia 9, as equipes operacionais da concessionária resgataram 151 objetos que caíram nas vias das linhas 1, 2 e 4. Fones de ouvido aparecem em primeiro lugar, seguidos de celulares e de sandálias e calçados.

A orientação da concessionária, caso o cliente deixe cair algum objeto na via, é que acione um funcionário para informar o que aconteceu para recuperar o item com segurança e sem atrapalhar a circulação dos trens.

“Somente a equipe de operações pode acessar a via usando equipamentos de proteção e seguindo protocolos rigorosos. Além disso, por questões de segurança, já que os trilhos são energizados e a circulação no trecho precisa ser interrompida, a recuperação do objeto será realizada fora do horário de pico”, diz o MetrôRio.

Conscientização

A gerente de marketing do MetrôRio e idealizadora da campanha, Simone Pfeil, disse que a iniciativa visa reforçar as ações de conscientização nas estações. “Nosso objetivo é engajar todos os passageiros para o respeito às regras de segurança no sistema e uma delas é nunca tentar resgatar objetos na via. A gente costuma ter bastante êxito em devolver os objetos em bom estado. O que vale é a segurança e a vida”, preconiza.

A publicitária Gabrielle Misael seguiu as regras de segurança. Ela estava na estação Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio, a caminho do centro, quando o seu fone de ouvido bluetooth caiu nos trilhos do Metrô.

“Aconteceu comigo em abril. Avisei ao agente da estação que meu fone havia caído na via e, no fim do dia, eles me entregaram. Foram muito atenciosos comigo”, conta Gabrielle.

Outro fone resgatado dos trilhos do Metrô carioca foi o do administrador Maurício Mascarenhas. Em uma das viagens, ele deixou o fone de ouvido cair na via. Na hora, um passageiro falou que o segurança da estação poderia ajudá-lo a recuperar o objeto perdido nos trilhos. Ele ficou surpreso.

“Procurei um funcionário do Metrô e relatei a perda do meu fone, indicando exatamente onde ele havia caído. O agente anotou meus dados e me informou que, à noite, após o encerramento do serviço, a equipe faria a retirada do objeto. Ele orientou que, no dia seguinte, eu procurasse a cabine de segurança, ao lado das catracas. Para minha surpresa, na manhã seguinte passei na estação, apresentei meu documento de identificação e entregaram o meu fone,” diz o administrador.

Veja as orientações da campanha Pacto de Segurança no MetrôRio

1- Não corra para embarcar. Um acidente pode atrasar muito mais a sua vida.

2- Não tente impedir o fechamento das portas. Porta do trem não tem sensor de movimento como porta do elevador.

3- Atenção com o vão entre o trem e a plataforma. Um passo em falso pode custar caro. Olhe bem por onde pisa.

4- Nunca tente pegar objetos na via. Um celular pode ser substituído. A sua vida, não. Peça ajuda a um funcionário do Metrô.

5- Respeite a faixa amarela. Só a ultrapasse quando o trem parar completamente. A faixa amarela é um freio visual.

6- Cuidado nas escadas. Não use o celular ao subir ou descer e segure-se no corrimão. Uma mensagem pode esperar. Sua segurança, não.

7- Cuidado nas escadas. Correr nas escadas é perigoso para você e para os outros. Desça com calma. O próximo trem já está chegando.

8- Peça ajuda se precisar. Sentiu insegurança na escada rolante? Chame um funcionário. O próximo passo é sempre mais seguro com apoio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
