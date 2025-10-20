Homem morre em colisão entre caminhonete e caminhão em Ijuí

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na noite de domingo (19), por volta de 23h20, para atendimento de um acidente de trânsito em Ijuí que envolveu uma caminhonete e um caminhão.

O fato ocorreu no Km456 da BR-285, no perímetro urbano da cidade, envolvendo uma caminhonete Ford/Ranger e um caminhão Scania/P310, registrados em Augusto Pestana.

Pelos levantamentos preliminares realizados no local, foi verificado que a caminhonete Ranger, que transitava no sentido Ijuí x Bozano, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente no caminhão.

O condutor da caminhonete, um homem de 58 anos, natural de Jóia, foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Clínicas de Ijuí, onde acabou vindo a óbito. O motorista do caminhão não se feriu.

Participaram do atendimento, além da PRF, Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.