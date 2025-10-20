Segunda, 20 de Outubro de 2025
Leilão de 18 imóveis do Estado está entre as licitações da semana de 20 a 24 de outubro

Os leilões de 18 imóveis públicos localizados em 12 municípios gaúchos estão entre as licitações previstas para a semana de 20 a 24 de outubro. A a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/10/2025 às 08h38
-

Os leilões de 18 imóveis públicos localizados em 12 municípios gaúchos estão entre as licitações previstas para a semana de 20 a 24 de outubro. A agenda da Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), prevê dois certames para a alienação dos imóveis: na terça-feira (21/10), às 10h, e na quinta-feira (23/10), no mesmo horário.

Realizada na modalidade Leilão Eletrônico, a primeira licitação, marcada para o dia 21, inclui terrenos urbanos e apartamentos nos municípios de Camaquã, Candelária, Canguçu, Canoas, Montenegro, Porto Alegre e Xangri-Lá. O certame marcado para o dia 23 ofertará apartamentos e terrenos urbanos em Alegrete, Bento Gonçalves, Dom Pedrito, Erechim, Porto Alegre e Viamão. As informações sobre os lotes e sobre como participar estão disponíveis no Portal de Venda de Imóveis do Rio Grande do Sul .

Serviços terceirizados para o Irga e a Casa Civil

Além da alienação dos imóveis do acervo patrimonial do Estado, a Agenda Celic da semana contempla a contratação de empresas para a prestação de serviços em diversos órgãos do governo. Nesta segunda-feira (20), às 9h30, está previsto um pregão eletrônico para serviços terceirizados de apoio administrativo em unidades do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A licitação prevê o preenchimento de 91 postos de trabalho.

Também no dia 23, às 9h30, o certame solicitado pela Casa Civil prevê a prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, recepção, entre outros. São 190 postos de trabalho previstos para o atendimento de diversos prédios públicos.

Ao todo, a semana de 20 a 24 de outubro prevê um total de 30 licitações. Os certames incluem ainda a aquisição de equipamentos e materiais veterinários, materiais de laboratório, equipamentos para instalações elétricas e construção civil, entre outros. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
