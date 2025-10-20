Motorista bêbado tenta atropelar policiais em Passo Fundo

A madrugada deste domingo (19) foi marcada por uma perseguição policial em Passo Fundo, após um motorista embriagado tentar atropelar agentes durante a Operação Balada Segura.

Segundo informações, o condutor de uma Ford Edge desobedeceu a ordem de parada e lançou o veículo contra policiais do 3º Regimento de Polícia Montada e agentes de trânsito que participavam da ação.

Após fugir por diversas ruas, o homem foi detido no Bairro Cidade Nova. Com sinais visíveis de embriaguez, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado por direção perigosa, desobediência e tentativa de lesão corporal.







