Potrilho morre atropelado na ERS-330 em Mirauaí

Animal foi atingido próximo ao cemitério de Miraguaí; comunidade cobra fiscalização

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Lider
20/10/2025 às 07h33
Potrilho morre atropelado na ERS-330 em Mirauaí
(Foto: Rádio Lider)

Um potrilho morreu após ser atropelado na noite de domingo (19), na ERS-330, nas proximidades do cemitério de Miraguaí. O animal ficou caído à margem da rodovia após o impacto. Até o momento, não há informações sobre o veículo envolvido no acidente nem sobre feridos.

Casos como esse têm se repetido na região. Recentemente, a Rádio Líder já havia noticiado a presença de cavalos circulando livremente pela pista, nas proximidades da ASSOCAMI, na entrada de Miraguaí para quem vem de Tenente Portela — situação que preocupa motoristas e moradores locais.

O tráfego intenso no trecho aumenta os riscos de acidentes. Diante disso, a comunidade volta a alertar para a necessidade de maior fiscalização e do comprometimento dos proprietários dos animais, a fim de evitar novos episódios semelhantes.


