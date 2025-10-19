Homem é preso duas vezes por furto de veículos em menos de seis horas em Passo Fundo

Um homem foi preso duas vezes em menos de seis horas em Passo Fundo, após furtar dois veículos em diferentes locais da cidade entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada de sábado (18).

O primeiro furto ocorreu por volta das 22h, quando a Brigada Militar foi acionada após o roubo de um Hyundai HB20. O carro foi localizado abandonado em um beco na Rua Parobé, mas o suspeito fugiu levando o celular, carteira com R$ 300 e as chaves do veículo.

Durante as buscas, o homem foi encontrado ferido, relatando ter sido agredido com um facão por outras pessoas ao tentar vender o celular furtado em um ponto de tráfico. Ele recebeu atendimento médico e foi levado à delegacia.

Por volta das 3h50 da madrugada, o suspeito foi flagrado novamente furtando um carro em um posto de combustíveis na BR-285, aproveitando-se de uma chave deixada na ignição.

Um policial militar o abordou ao sair do veículo e entrar em um barraco abandonado no bairro São Luiz Gonzaga, em frente a um supermercado. O carro foi encontrado no mesmo local.

Após a nova prisão, o homem foi encaminhado à perícia médica e, em seguida, à Delegacia de Polícia.