Caminhões saem da pista e causam transtornos na ERS-342 entre Cruz Alta e Ijuí

Dois acidentes envolvendo caminhões foram registrados na quinta-feira (16) na ERS-342, entre Cruz Alta e Ijuí, nas proximidades do km 145, trecho conhecido pelo alto número de ocorrências em dias chuvosos.

Durante a manhã, um caminhão baú derrapou na pista molhada e ficou atravessado, quase caindo em um barranco onde já aconteceram outros acidentes. O trânsito precisou ser interrompido por alguns minutos até a retirada do veículo, sendo liberado logo em seguida.

Já na parte da tarde, outro caminhão também saiu da pista no mesmo ponto, aumentando a preocupação com a segurança do trecho.

Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido em nenhuma das duas situações. As autoridades alertam os motoristas para redobrarem a atenção ao trafegar pela rodovia, especialmente em períodos de instabilidade e pista escorregadia.