Gravíssimo acidente deixa três mortos na BR-392 em Cerro Largo

Fiat Palio saiu da pista e bateu em um bueiro nas primeiras horas da manhã deste domingo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Luis Henrique Franqui
19/10/2025 às 19h47
(Foto: Luis Henrique Franqui)

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 5h20 da manhã deste domingo (19) na BR-392, em Cerro Largo, na altura da Linha Santo Antônio. O veículo envolvido, um Fiat Palio emplacado no município, seguia no sentido Salvador das Missões/Cerro Largo quando o condutor, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e saiu da pista, colidindo violentamente em um bueiro às margens da rodovia.

No automóvel estavam quatro ocupantes — dois homens e duas mulheres. Três deles, sendo dois homens e uma mulher, morreram no local. A quarta ocupante, uma mulher, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Equipes da Brigada Militar, Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Instituto-Geral de Perícias (IGP) atenderam à ocorrência.

As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente. Mais informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
