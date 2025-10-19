Domingo, 19 de Outubro de 2025
Três pessoas ficam feridas após atropelamento em casa de festas em Seberi

Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo no estacionamento de um estabelecimento às margens da BR-386

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Seberi
19/10/2025 às 19h11
(Foto: Arte- Sistema Província)

Por volta das 2h30 da madrugada deste domingo (19), três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um veículo no estacionamento de uma casa de festas localizada às margens da BR-386, em Seberi.
Conforme as informações apuradas, as vítimas sofreram ferimentos leves. Elas receberam atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhadas ao Hospital Pio XII, de Seberi, para avaliação e cuidados médicos.
As causas do acidente ainda são desconhecidas.

 
 
