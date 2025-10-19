Domingo, 19 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Desabamento em Olinda deixa dois mortos e feridos

Equipes fazem varreduras em busca de sobreviventes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/10/2025 às 17h17

Um desabamento que atingiu um conjunto de casas na manhã deste domingo (19) na comunidade de Jatobá, no bairro de Ouro Preto, em Olinda (PE), deixou mortos e feridos , segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS) do estado do Pernambuco.

Em entrevista à imprensa, o secretário-executivo da Defesa Civil, Carlos D’Albuquerque, disse que duas pessoas morreram , uma local e outra no hospital. Segundo ele, o conjunto habitacional que desabou tinha 12 moradores. Os feridos foram levados para o hospital.

Equipes de resgate com cães farejadores seguem fazendo varreduras em busca de sobreviventes .

Ainda não se sabe qual foi a causa do desabamento, que atingiu pelo menos oito casas no local. Uma equipe do Instituto de Criminalística faz a perícia relacionada à vítima fatal.

Após o encerramento das buscas e a liberação dos imóveis pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, terá início a perícia na estrutura que desabou. A Polícia Civil de Pernambuco ficará responsável pela investigação do caso.

“Daqui da China, sigo em contato com a governadora em exercício Priscila Krause, que já conversou com a prefeita Mirella Almeida e reafirmou o trabalho do Governo de Pernambuco neste momento difícil. Que Deus console o coração das famílias e amigos das vítimas”, disse pelas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Segundo a secretaria, a ocorrência está sendo atendida por 33 bombeiros e nove viaturas.

Participam também da operação agentes da Defesa Civil, da Assistência Social, do Controle Urbano, e da Segurança e Gestão Urbana da prefeitura de Olinda. Também foram acionados o SAMU e a concessionária de energia elétrica, Neoenergia.

* Com informações da redação de Brasília.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
