Ação marca cinco anos do aplicativo Servidor RS durante corrida que reuniu 2,5 mil participantes

O aniversário de cinco anos do APP Servidor RS foi comemorado com seus usuários durante a 3ª edição da Corrida do Servidor, que reuniu 2,5 mil insc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/10/2025 às 16h56
Ação marca cinco anos do aplicativo Servidor RS durante corrida que reuniu 2,5 mil participantes
Aplicativo feito por servidores para servidores concorre a prêmio nacional em votação aberta -Foto: Robson Nunes Guedes/Ascom Sefaz

O aniversário de cinco anos do APP Servidor RS foi comemorado com seus usuários durante a 3ª edição da Corrida do Servidor, que reuniu 2,5 mil inscritos, entre servidores do Executivo e seus dependentes, na manhã deste domingo (19), como parte da programação da Semana do Servidor 2025. Na oportunidade, o Tesouro do Estado promoveu o aplicativo e divulgou o Prêmio Espírito Público, no qual o app concorre na categoria Gestão e Transformação Digital. A votação está aberta a todos e vai até 10 de novembro no endereço premioespiritopublico.org.br .

O APP Servidor RS já conta com 180 mil usuários e oferece acesso ágil e seguro a informações funcionais e serviços. Uma estrutura do Tesouro foi montada junto à largada da corrida, na Rótula das Cuias, em Porto Alegre. No local, houve distribuição de garrafas squeezes personalizadas, realizadas em parceria com a Procergs, além da colocação de banners destacando as funcionalidades, apontando caminhos para download do aplicativo e para votação do prêmio.

A ação foi coordenada pela servidora da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento (DGF) e gerente do projeto, Karina Yamashiro Barrionuevo, que destacou a presença do Tesouro do Estado no local, o que reforça a premissa da ferramenta que é feita por servidores para servidores. “O mais especial do nosso aplicativo é que ele é feito por muitos servidores e, hoje, nesse evento organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, replicamos novamente essa experiência em contato direto com os colegas. Nossa meta é que o APP esteja sempre não mão de todos dos servidores”, destacou.

Prêmio Espírito Público

O aplicativo Servidor RS é finalista da 7ª Edição do Prêmio Espírito Público, premiação promovida pelo Instituto República.org, com objetivo de valorizar os servidores e servidoras públicas brasileiras. O vencedor será conhecido por meio de votação popular e será premiado durante cerimônia no dia 27 de novembro, em Brasília.

O APP servidor RS está competindo na categoria Gestão e Transformação Digital, que celebra iniciativas que promovem melhorias por meio da tecnologia ou por outras abordagens inovadoras. A votação popular está aberta até 10 de novembro, no site do Prêmio Espírito Público . É possível votar mais de uma vez.

App Servidor RS

Desde o lançamento, em agosto de 2020, o aplicativo Servidor RS, que já soma mais de 20 milhões de interações, pode ser acessado diretamente pelo smartphone e conta com 15 funcionalidades diretamente que se desdobram em 21 serviços.

A ferramenta foi desenvolvida pelo Tesouro do Estado, subsecretaria ligada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), em parceria com diversas secretarias e com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs). O conceito de todo o projeto foi de cocriação, escuta e participação: uma ferramenta desenvolvida de servidores para servidores.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

