Ventos fortes em SP derrubam cobertura de arena e deixam 8 feridos

Houve também desabamento de parte de uma avenida em Santos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/10/2025 às 14h01

Os fortes ventos que atingem o estado de São Paulo neste final de semana causaram a queda da cobertura de uma quadra de beach tennis em Ribeirão Preto e desabamento em Santos.

De acordo com a Defesa Civil, a tenda de cobertura de uma quadra de beach tennis desabou em Ribeirão Preto neste sábado (18) enquanto ocorria o evento Sand Series Beach Tennis no local.

Oito pessoas ficaram feridas , uma delas gravemente, com traumatismo cranioencefálico. Segundo a organização do evento, as pessoas foram atendidas no hospital Unimed: sete já foram liberadas e uma permanecia em observação na noite deste sábado.

“Neste sábado, durante o Sand Series Ribeirão Preto, que ocorre na Arena Beach Ribeirão, um forte vendaval derrubou a cobertura da arquibancada central. Houve uma evacuação coordenada pelos bombeiros, sem tumulto ou acidente em decorrência da saída do público”, disse, em nota, a organização do evento.

Em Santos, ocorreu um desabamento, também neste sábado, na avenida Vereador Alfredo das Neves. Uma viga de concreto de um galpão se desprendeu e atingiu um muro de arrimo e um trailer de lanches .

De acordo com a Defesa Civil, três vítimas com ferimentos leves foram socorridas . O local foi isolado para a realização de perícia.

