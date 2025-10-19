Hoje é Dia: Vladimir Herzog, Pelé e transexualidade em destaque

Nesta semana, um dos capítulos mais representativos dos crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil completa 50 anos: o assassinato de Vladimir Herzog, o Vlado, nas dependências do DOI-CODI em São Paulo, no dia 25 de outubro de 1975. O jornalista, na época diretor da TV Cultura, foi preso por suspeita de ligação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), torturado e morto. Os militares ainda montaram uma cena falsa para sustentar que Vlado teria se enforcado com um cinto em sua cela. Este ano, o Estado brasileiro deu importantes passos para a reparação do crime. Reconheceu Vladimir Herzog como anistiado político post mortem, como destacou esta reportagem da Agência Brasil , e firmou acordo para indenizar a família do jornalista, como mostrou esta reportagem da Agência Gov , esta outra da Radioagência Nacional , e esta do Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil .

Rei do futebol

Edson Arantes do Nascimento, o eterno rei Pelé, completaria 85 anos nesta semana, se estivesse vivo. O craque nasceu em 23 de outubro de 1940. Único jogador a vencer três Copas do Mundo (os mundiais de 1958, 1962 e 1970), Pelé orgulhou os brasileiros, foi inspiração para gerações de jovens e ajudou a construir a imagem do Brasil como “país do futebol”. A Agência Brasil o homenageou neste texto publicado em 2024. A Radioagência Nacional também prestou seu tributo nesta reportagem de 2022 e nesta outra aqui , de 2023. A TV Brasil destacou o legado do Rei do Futebol um ano após sua morte, em edições do Repórter Brasil e do Repórter Brasil Tarde , exibidas em 2023.

Combate ao preconceito

O Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade é comemorado em data móvel no mês de outubro. Este ano, cai no dia 21 deste mês. A efeméride faz referência à exclusão da definição de transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa conquista foi debatida no programa Estação Plural , exibido pela TV Brasil em 2017. A Agência Brasil abordou a realidade das pessoas trans negras, que sofrem duplo preconceito e dificuldades no acesso a políticas públicas, em reportagem deste ano. E a Radioagência Nacional destacou o problema da violência contra transexuais, em reportagem de 2023.

Saúde

O Dia Mundial da Osteoporose é celebrado em 20 de outubro. A data foi criada no Reino Unido, em 1996. Cerca de dez milhões de pessoas têm a doença no Brasil, que se caracteriza pela redução da densidade óssea, deixando o paciente mais suscetível a fraturas. A enfermidade atinge mais as mulheres, mas também pode acometer homens, como mostrou a Agência Brasil , em 2014. Como a osteoporose não tem cura, é importante prevenir, como destacou o Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2019, e o Tarde Nacional , da Rádio Nacional , em edição de 2023.

18 anos da EBC

Criada em 2007 para fomentar a construção da cidadania, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) completa 18 de anos de funcionamento no dia 24 de outubro. Nessas quase duas décadas de existência, a empresa consolidou sua missão de levar conhecimento, informação e cultura para a população de todas as idades, dentro e fora do Brasil, por meio dos veículos de comunicação sob a sua gestão:

Ao estabelecer foco no cidadão, a EBC amplia o acesso a temas de interesse público que beneficiam todos os segmentos da sociedade brasileira. A Agência Brasil destacou o papel da empresa no aniversário de 15 anos , em 2022, e quando completou 17 anos , em 2024.

Profissionais de informática e TI

Em 19 de outubro temos o Dia do Profissional de Informática e o Dia do Profissional de TI , efemérides criadas para homenagear esses trabalhadores cada vez mais essenciais no contexto de avanço tecnológico que vivemos. A demanda por profissionais da área é tanta que os empregos ligados à tecnologia cresceram 95% em dez anos (de 2012 a 2022), como revelou reportagem da Agência Brasil , de 2024. E mesmo assim, as empresas têm dificuldades de encontrar pessoal, como mostrou o Repórter Brasil , em matéria de 2019, e o Repórter Brasil Tarde , em 2022. Ambos são jornais da TV Brasil .

Pai da aviação

A memória de Santos Dumont, o pai da aviação, é celebrada nesta semana. O Dia do Aviador , comemorado em 23 de outubro, é uma homenagem ao primeiro voo em um avião da história. Nesta data, no ano de 1906, o brasileiro voou nos céus de Paris a bordo do 14-Bis. Pelo pioneirismo de Dumont, o dia 23 de outubro também é o Dia da Força Aérea Brasileira (FAB) . O programa Na Trilha da História , da Rádio Nacional , falou sobre a trajetória de Santos Dumont, em edição de 2017. O Dia do Aviador foi destaque também de reportagem do jornal Brasil em Dia , da TV Brasil , em 2020.

Combate ao racismo

Esta semana, a morte da costureira e ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, a Rosa Parks, completa 20 anos no dia 24 de outubro. Ela se tornou um símbolo da luta antirracista nos Estados Unidos após recursar-se a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, sendo presa por isso. O fato ocorreu em dezembro de 1955 e tornou-se o estopim do movimento que foi denominado “boicote aos ônibus de Montgomery”, que posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista nos EUA. O episódio foi relembrado em matéria do Repórter Brasil , da TV Brasil , de 2015, e no História Hoje , da Rádio Nacional , em edição de 2021.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 19 a 25 de Outubro de 2025*