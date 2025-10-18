Sábado, 18 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE

Dezessete pessoas morreram após o ônibus perder o controle

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/10/2025 às 18h16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou as 17 mortes decorrentes do acidente com um ônibus, ocorrido na noite de sexta-feira (17) em Pernambuco. O veículo colidiu em rochas na lateral da estrada e bateu em um banco de areia após ter invadido uma pista contrária, na BR-423.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", postou o presidente neste sábado (18) em rede social.

O ônibus transportava 40 passageiros, quando o motorista perdeu o controle. As causas ainda estão sendo investigadas ela Polícia Rodoviária Fedeal (PRF).

O motorista sofreu apenas ferimentos leves e passou por teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, conforme informou a PRF em nota.

A PRF também informou que há indícios de que alguns passageiros não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a gravidade das mortes e ferimentos. As equipes de resgate e perícia seguem atuando no local para apurar as causas do acidente e identificar todas as vítimas.

 Temperaturas médias apresentaram-se dentro da normal climatológica, sendo que as médias variaram entre 12 e 20°C
