Mês de setembro registrou precipitação pluvial acima da média no Rio Grande do Sul

A precipitação pluvial acima da média na faixa central do Estado está apresentada no Comunicado Agrometeorológico 92 - Setembro 2025 final, publicado pelo Laboratório de Agrometeorologia e Climatologia Agrícola (LACA), do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), desenvolvido com dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (SIMAGRO/RS) da SEAPI.

O maior volume pluvial mensal foi registrado em Santo Antônio das Missões com 412,2 milímetros (mm) e o menor volume em Sarandi com 69,4mm. A precipitação pluvial, na comparação com a normal climatológica padrão (1991-2020), apresentou precipitação acima da média para o mês de setembro em toda faixa Central do Estado, entre 25 e 100mm, e mais especificamente, nas áreas da Fronteira Oeste atingiram 150 a 300mm.

As temperaturas médias apresentaram-se dentro da normal climatológica, sendo que as médias variaram entre 12 e 20°C. O Rio Grande do Sul registrou temperaturas médias mínimas entre 10 e 12ºC, com o menor registro em São José dos Ausentes/INMET de 7,7ºC, enquanto o maior registro foi em Mostardas com 14,3ºC.

O Comunicado Agrometeorológico é uma publicação mensal do LACA e é uma publicação mensal que traz as informações detalhadas das condições meteorológicas ocorridas no mês anterior e situação climática que podem afetar as principais culturas agrícolas no Estado.

