Colisão frontal provoca uma morte em Independência, na Região Noroeste

Rodovia ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento da ocorrência

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
18/10/2025 às 15h28
Colisão frontal provoca uma morte em Independência, na Região Noroeste
Motorista do automóvel morreu no local (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

A colisão frontal entre um Fiat Palio e uma Toyota Hilux ocorreu em frente à unidade da Cotripal, no início da manhã deste sábado (18/10), na RS-342. A estrada liga os municípios de Independência e Catuípe, na Região Noroeste.

O motorista do automóvel morreu no local. Outra pessoa que estava no carro foi socorrida e levada para o Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio. As informações são do site Paulo Marques Notícias. Não foram revelados detalhes sobre quem viajava na Toyota Hilux.

As causas do acidente de trânsito serão apuradas pelas autoridades competentes. A rodovia ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento da ocorrência.

 

