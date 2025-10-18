Panambi: PRF prende caminhoneiro por uso de documentos falsos

Irregularidade foi confirmada na consulta aos sistemas integrados de segurança pública (Foto: Divulgação | PRF)

Durante fiscalização de trânsito na BR-158 em Panambi, na tarde de sexta-feira (17/10), o efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma carreta emplacada no Estado do Paraná.

Na conferência dos documentos apresentados pelo condutor, a equipe da PRF constatou que eram falsificados. A irregularidade foi confirmada na consulta aos sistemas integrados de segurança pública.

O caminhoneiro foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.

