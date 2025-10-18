Sábado, 18 de Outubro de 2025
Homem e mulher acusados de extorsão são presos em Três de Maio

Casal foi recolhido ao Presídio Estadual de Santa Rosa

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
18/10/2025 às 11h00
Investigação da Polícia Civil apontou que o casal manteve contato telefônico com a vítima e exigiu o pagamento de R$ 15 mil (Foto: Diones Roberto Becker)

Um indivíduo de 25 anos e natural de Santa Catarina, e uma mulher, de 23 anos e de nacionalidade argentina, foram presos em Três de Maio, na tarde de sexta-feira (17/10).

A investigação da Polícia Civil apontou que o casal manteve contato telefônico com a vítima e exigiu o pagamento de R$ 15 mil, sob ameaças de matar um familiar e atear fogo no veículo da vítima. A pessoa ameaçada transferiu um determinado valor, mas posteriormente procurou as autoridades policiais e relatou o fato.

Após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil, o homem e a mulher foram encaminhados ao Presídio Estadual de Santa Rosa. O casal é suspeito de integrar uma facção criminosa.

 

