Polícia Civil de São Martinho investiga tentativa de homicídio contra advogado

Investigação está na fase inicial e a Polícia Civil apura as circunstâncias e motivação da tentativa de homicídio (Foto: Diones Roberto Becker)

A Polícia Civil informou que um advogado foi atingido por golpes de arma branca. A tentativa de homicídio ocorreu na Avenida Geert Lorenz, na tarde de quinta-feira (16/10). A vítima foi socorrida e seu quadro clínico era estável.

Três pessoas envolvidas no fato, já identificadas, também ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar, afirmou o delegado Willian Garcez, responsável pela investigação do caso. As informações são da Rádio Querência de Santo Augusto.

A investigação está na fase inicial e a Polícia Civil apura as circunstâncias e motivação da tentativa de homicídio.

