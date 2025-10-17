Sábado, 18 de Outubro de 2025
Santa Rosa: BM apreende pistola, entorpecentes, joias e dinheiro durante abordagem

Ação contou com o apoio do DRACO

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
17/10/2025 às 21h15
Santa Rosa: BM apreende pistola, entorpecentes, joias e dinheiro durante abordagem
Ao revistar o indivíduo, policiais militares encontraram drogas, uma pistola, munições, dinheiro, relógios e joias (Foto: Divulgação | BM)

Na noite de quinta-feira (16/10), guarnições da Brigada Militar (BM) abordaram um veículo de aplicativo. Ao revistar o passageiro, encontraram porções de entorpecentes, uma pistola calibre 9mm, dois carregadores totalizando 29 munições, dinheiro, relógios e joias.

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo posteriormente conduzido até a Delegacia da Polícia Civil para os trâmites legais. A ação contou com o apoio do DRACO de Santa Rosa.

 

Investigação está na fase inicial e a Polícia Civil apura as circunstâncias e motivação da tentativa de homicídio (Foto: Diones Roberto Becker)
Crime Há 3 horas

Polícia Civil de São Martinho investiga tentativa de homicídio contra advogado

Vítima foi socorrida e seu quadro clínico era estável

 (Foto: Diones Roberto Becker)
Ação policial Há 8 horas

Polícia Civil deflagra Operação Vínculos contra o tráfico de drogas

Sete pessoas foram presas e mandados cumpridos em quatro cidades da região

 (Foto: Ilistrativa)
Fronteira Violenta Há 14 horas

Confronto armado no Rio Uruguai entre argentinos e brasileiros

Prefectura Naval da Argentina enfrenta abigeatários em tiroteio na Ilha Santa Lucía, próximo a Santo Tomé

 (Foto: Reprodução)
Veículo Incendiado Há 15 horas

Carro roubado é encontrado completamente carbonizado em área de mata entre Passo Fundo e Ernestina

Automóvel havia sido furtado na noite anterior e foi identificado graças às placas que resistiram ao fogo

 (Foto: Reprodução)
Acidente Rodoviário Há 15 horas

Carro sai da pista na ERS-155 próximo ao Posto São Pedro em Santo Augusto

Motorista perdeu o controle do veículo ao passar por trecho molhado, mas ninguém ficou ferido.

