Santa Rosa: BM apreende pistola, entorpecentes, joias e dinheiro durante abordagem

Na noite de quinta-feira (16/10), guarnições da Brigada Militar (BM) abordaram um veículo de aplicativo. Ao revistar o passageiro, encontraram porções de entorpecentes, uma pistola calibre 9mm, dois carregadores totalizando 29 munições, dinheiro, relógios e joias.

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo posteriormente conduzido até a Delegacia da Polícia Civil para os trâmites legais. A ação contou com o apoio do DRACO de Santa Rosa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.