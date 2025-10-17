Sábado, 18 de Outubro de 2025
Defesa Civil alerta para temporais em SP a partir desta sexta-feira

Mudança no tempo é decorrência do avanço de uma frente fria

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/10/2025 às 18h24

Depois de uma tarde de sexta-feira de sol e de muito calor no estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para uma mudança de tempo, que deve provocar temporais em diversas cidades paulistas entre a noite de hoje (17) e o próximo domingo (19).

As chuvas devem ser de moderada e forte intensidade, acompanhada de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diversas regiões do estado. A mudança é decorrência do avanço de uma frente fria, associado à umidade vinda da Amazônia, informou o Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do estado de São Paulo.

Essas condições já acontecem nas cidades de Ribeirão Preto, Cravinhos, Serra Azul, São Simão e áreas que fazem divisa ao estado de Minas Gerais. Por volta das 16h de hoje, foi registrado vento de 48,2 quilômetro/hora (km/h) no aeroporto de Ribeirão Preto. Já os acumulados de chuva registrados até o momento, foram de 19 milímetros (mm).

Segundo o órgão, as chuvas previstas até domingo podem causar alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos, principalmente em áreas mais vulneráveis. Já as temperaturas devem variar entre mínimas de 7 graus Celsius (°C) e máximas de 34°C pelo território paulista, com sensação térmica mais baixa nas áreas de maior altitude.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para a região metropolitana de São Paulo, a mínima prevista é 11°C, com a máxima podendo chegar a 26°C. Na Baixada Santista, os termômetros ficam entre 16°C e 25°C, também com condições para tempestades. Na Serra da Mantiqueira as temperaturas ficam ainda mais baixas, variando entre 7°C e 22°C e possibilidade de granizo isolado.

Já o litoral norte deve apresentar as condições mais preocupantes, já que lá estão previstas chuvas mais intensas e rajadas de vento mais fortes.

Segundo a previsão, ventos de forte a muito forte intensidade devem acontecer ao longo de todo o litoral paulista, podendo provocar ressacas, agitação marítima e risco para navegação de pequenas embarcações.

Por causa dessas condições, a Defesa Civil alerta a população de todo o estado para que não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas ou estruturas metálicas e que evite áreas alagadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
