Polícia Civil deflagra Operação Vínculos contra o tráfico de drogas

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, deflagrou a Operação Vínculos, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município.

Durante a ofensiva, foram cumpridas 14 ordens judiciais nas cidades de Tenente Portela, Chiapetta, Ijuí e Três Passos — sendo sete mandados de busca e apreensão e sete prisões preventivas.

Os suspeitos são investigados por articular a venda de entorpecentes em pontos estratégicos de Tenente Portela. A investigação teve início em janeiro deste ano, após uma apreensão significativa de drogas como cocaína, crack e maconha pela Brigada Militar.

A operação contou com o apoio de policiais civis de delegacias pertencentes à 22ª DPRI.