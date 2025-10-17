Governador Eduardo Leite participa da formatura de novos soldados da Brigada Militar

O governador Eduardo Leite participou da cerimônia de formatura do Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM), realizada na manhã desta sexta-feira (17/10), na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. À tarde, a BM realiza outra solenidade no município de Osório. No total, a instituição ganhou o reforço de 356 novos soldados, sendo 304 homens e 52 mulheres.

Em sua fala, o governador destacou o compromisso dos nossos soldados no fortalecimento das forças de segurança. “Quem escolhe a Brigada Militar assume uma missão de vida dedicada à proteção da sociedade. São esses homens e mulheres que estarão nas ruas, cuidando, prevenindo e agindo com coragem. A cada formatura, reafirmamos que o Rio Grande do Sul segue firme no propósito de proteger quem mais importa: os gaúchos e as gaúchas”, afirmou.

Leite ressaltou também que o Estado vem ampliando efetivos, modernizando estruturas e garantindo condições dignas de trabalho para quem arrisca a própria vida em defesa da população. “Desde o início da nossa gestão, colocamos a segurança pública entre as prioridades. Ampliamos efetivos, modernizamos estruturas, valorizamos nossos profissionais e consolidamos o RS Seguro como uma das políticas mais eficazes do país. Os resultados comprovam que estamos no caminho certo. O Estado registra reduções históricas nos índices de criminalidade, fruto do planejamento, de investimento e da dedicação de cada servidor da segurança pública”, acrescentou.

No total, a instituição ganhou o reforço de 356 novos soldados, sendo 304 homens e 52 mulheres -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, salientou que o reforço no efetivo da Brigada Militar vai contribuir para melhorar ainda mais os indicadores de segurança. “Nos últimos anos, tivemos reduções expressivas na segurança pública: 38% nos homicídios, 43% nos latrocínios, 57% nos roubos a pedestres e 58% nos roubos de veículos. Esses avanços representam o trabalho de cada policial que está nas ruas, da recomposição dos efetivos, da modernização de equipamentos e da continuidade de programas como o RS Seguro”, destacou.

Para o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Douglas Soares da Rosa, o investimento contínuo do governo do Estado foi fundamental para a valorização da corporação e a modernização da segurança pública. “A imagem da Brigada Militar vem se transformando ao longo dos anos, e isso se deve, em grande parte, ao apoio do governo, com novos concursos, viaturas, armamentos e fardamentos. Esse esforço fortalece a nossa instituição e renova o nosso compromisso com a sociedade gaúcha”, enfatizou.

"O RS registra reduções históricas na criminalidade, fruto de investimento e dedicação de cada servidor da segurança", diz Leite -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Reforço contínuo no efetivo

Em julho deste ano, a Brigada Militar ganhou o reforço de 539 novos soldados, sendo 466 homens e 66 mulheres. Além disso, de 2019 para cá, o número de policiais que compõem as fileiras da corporação subiu de 15.951 para 17.163. O acréscimo fortalece os compromissos do governo do Estado de manter a reposição contínua do efetivo e garantir a segurança da população gaúcha.

Investimentos em viaturas e equipamentos

Neste ano, o governo já destinou quase R$ 310 milhões em bens e tecnologia para as forças de segurança. No caso da Brigada Militar, Leite atendeu à demanda de renovação da frota aérea, que agora conta com cinco helicópteros e quatro aviões. Há também mais quatro helicópteros que estão em processo de aquisição. Além disso, o número de embarcações saltou de uma para 19 unidades. Em 2025, a Brigada recebeu também 306 viaturas, 39 motos, 31 micro-ônibus e 17 motoaquáticas, uma renovação de veículos que vem sendo ampliada ano a ano.

Queda na criminalidade

O Rio Grande do Sul está diferente. Na segurança pública, o investimento contínuo do governo em segurança pública é refletido na queda dos indicadores criminais. Em setembro, o Rio Grande do Sul conseguiu alcançar o índice ONU – abaixo de 10 homicídios por ano a cada 100 mil habitantes – em todo o Estado, pela primeira vez desde 2010. No último mês, o RS também registrou os menores índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI), homicídios dolosos, roubos de veículos e ocorrências a estabelecimentos comerciais da série histórica.

De 2019, o número de policiais militares subiu de 15.951 para 17.163 ao longo da gestão Leite -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Reconhecimento e continuidade

O governador Eduardo Leite agradeceu ao secretário Sandro Caron pela dedicação e pelos resultados alcançados à frente da Secretaria da Segurança Pública (SSP). “Hoje também é um momento de reconhecimento ao secretário Sandro Caron, que encerra sua trajetória no comando da segurança do Estado após quase três anos de intensa dedicação. Servidor com longa carreira pública, Caron deixa um legado de gestão técnica, compromisso e resultados concretos na redução da criminalidade. Em nome do povo gaúcho, agradeço por todo o trabalho e pela parceria com as nossas forças de segurança”, afirmou.

Leite destacou ainda que a substituição ocorre de forma planejada e com continuidade nas ações. “Temos a segurança de que o coronel Ikeda, que assume a função, dará sequência a esse trabalho com a mesma competência e espírito público. Assim é a nossa gestão: reunimos homens e mulheres de qualidade, comprometidos com o propósito de seguir avançando e entregando resultados cada vez melhores à sociedade gaúcha”, completou.

Leite agradeceu Caron pelos resultados alcançados em sua gestão na SSP e diz confiar na sequência do trabalho com Coronel Ikeda -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom