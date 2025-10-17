Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado comemora os 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil

O Senado vai comemorar na segunda-feira (20) os 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que foram completados em 2024. A sessão e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/10/2025 às 15h39
Senado comemora os 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil
A homenagem, que acontecerá nesta segunda-feira, às 10h, foi solicitada pelo senador Eduardo Gomes - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado vai comemorar na segunda-feira (20) os 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que foram completados em 2024. A sessão especial está marcada para as 10h.

O requerimento para a sessão ( RQS 180/2025 ) foi apresentado pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Fundada em 1924, essa instituição colabora como órgão consultivo em atividades nacionais e internacionais relacionadas às ciências farmacêuticas. Em seu requerimento, Eduardo lembra que a entidade tem 120 membros titulares — entre farmacêuticos, médicos, odontólogos e outros profissionais — e também membros honorários.

Um desses membros, lembrou ele, é o ex-senador Ogari Pacheco, que atualmente é o seu segundo suplente.

Eduardo Gomes ressalta que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil é uma das mais antigas sociedades científicas brasileiras, com contribuições relevantes para o avanço das ciências farmacêuticas. A sessão especial de segunda-feira, salienta, é uma forma de reconhecer tais contribuições.

“É uma celebração da relevância dessa academia para o nosso país e para o mundo", destaca o senador.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A diligência será realizada a pedido do senador Wellington Fagundes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

CMA ira a Mato Grosso para discutir propostas para COP 30

Integrantes da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado estarão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta segunda-feira (20), a partir das 10...

 A homenagem aconteceu a pedido do senador Eduardo Gomes (segundo a partir da esquerda). Ele presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Senado homenageia os 35 anos da Universidade Estadual do Tocantins

Mais do que uma instituição de ensino, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) tem sido, ao longo de 35 anos, um agente de transformação de ...

 A homenagem aconteceu a pedido do senador Eduardo Gomes (segundo a partir da esquerda). Ele presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Senado homenageia os 35 anos da Unitins em sessão especial

Mais do que uma instituição de ensino, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) tem sido, ao longo de 35 anos, um agente de transformação de ...

 O senador Alessandro Vieira é relator do projeto - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

CE vota garantia de acesso a água potável nas escolas na terça

A Comissão de Educação e Cultura (CE) vota na terça-feira (21), às 10h, cinco itens, entre eles projetos que tratam da garantia do acesso à água po...

 O senador Efraim Filho é presidente da CMO - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

Comissão Mista de Orçamento vota LDO na terça-feira

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) marcou a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO – PLN 2/20...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 11 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 11 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 11 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 2 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,853,67 -0,58%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias