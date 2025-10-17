Senado comemora os 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil

A homenagem, que acontecerá nesta segunda-feira, às 10h, foi solicitada pelo senador Eduardo Gomes - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado vai comemorar na segunda-feira (20) os 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que foram completados em 2024. A sessão especial está marcada para as 10h.

O requerimento para a sessão ( RQS 180/2025 ) foi apresentado pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Fundada em 1924, essa instituição colabora como órgão consultivo em atividades nacionais e internacionais relacionadas às ciências farmacêuticas. Em seu requerimento, Eduardo lembra que a entidade tem 120 membros titulares — entre farmacêuticos, médicos, odontólogos e outros profissionais — e também membros honorários.

Um desses membros, lembrou ele, é o ex-senador Ogari Pacheco, que atualmente é o seu segundo suplente.

Eduardo Gomes ressalta que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil é uma das mais antigas sociedades científicas brasileiras, com contribuições relevantes para o avanço das ciências farmacêuticas. A sessão especial de segunda-feira, salienta, é uma forma de reconhecer tais contribuições.

“É uma celebração da relevância dessa academia para o nosso país e para o mundo", destaca o senador.