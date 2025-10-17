Sexta, 17 de Outubro de 2025
Governo avança melhorias no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre

O governo do Estado concluiu, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), uma frente de trabalho no Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), loc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/10/2025 às 14h18
Manutenção da cobertura do prédio do almoxarifado terminou no início de outubro -Foto: Diego Faria/SOP

O governo do Estado concluiu, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), uma frente de trabalho no Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), localizado no bairro Partenon, em Porto Alegre, e já está executando outra. A manutenção da cobertura do prédio do almoxarifado terminou no início de outubro, e a construção de um abrigo temporário para resíduos sólidos está em curso. O investimento total é de R$ 1,8 milhão.

As melhorias integram o processo de modernização da estrutura do hospital que, ao longo de seus 141 anos, se adaptou às transformações sociais e às novas diretrizes na área da saúde.

Melhorias

A reforma da cobertura, que abriga o almoxarifado do HPSP, recebeu investimento de R$ 1,5 milhão. Iniciada em junho, contemplou a substituição completa do telhado em uma área de aproximadamente 658 metros quadrados, sendo instaladas telhas termoacústicas que garantem conforto térmico e tem baixa manutenção ao longo dos anos. Isso corrigiu infiltrações e garantiu mais segurança e durabilidade ao prédio.

A diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Estaduais, Maria Letícia Ikeda, destaca que, com a obra, o almoxarifado ficará responsável por armazenar todos os insumos dos hospitais vinculados à Secretaria da Saúde (SES). Segundo ela, o novo espaço representa um avanço importante para a logística hospitalar. “Esse investimento é fundamental para garantir o bom funcionamento das unidades, já que o antigo local estava bastante deteriorado”, afirma.

A construção do abrigo temporário de resíduos sólidos se encontra em fase inicial. Atualmente, ocorrem escavações para os pilares da estrutura. O local será dividido em três compartimentos para o armazenamento de resíduos dos Grupos A e E, infectantes e perfurocortantes, e dos Grupos D orgânico e reciclável. A conclusão está prevista para o início do primeiro semestre de 2026. Até o momento, os resíduos recicláveis estão em um prédio adaptado para o armazenamento temporário dos resíduos.

Transformação na saúde mental

Primeiro hospital psiquiátrico do Rio Grande do Sul, o HPSP foi erguido em estilo neoclássico, inspirado no Hospital Sainte-Anne, de Paris. Tombado como patrimônio histórico em 1993, sua criação marcou um avanço histórico na assistência a pessoas com transtornos mentais no Estado, que antes eram encaminhadas ao Hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, ou mantidas na cadeia civil.

Atualmente, o hospital atua no atendimento de pacientes em situação aguda, com 90 leitos destinados a casos de surto ou risco de suicídio, homicídio ou exposição moral. O período de internação é de até 21 dias, e o local também conta com um ambulatório para acompanhamento de pacientes cadastrados.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

